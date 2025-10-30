韓国で大人気！Z世代を中心に日本でも話題沸騰のキャラクターがぬいぐるみとマスコットに！ 「MOMOREI」はじめてのプライズがナムコ限定で登場　2025年11月14日(金)より展開開始！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、韓国発の人気キャラクター「MOMOREI (モモレイ)」初の限定プライズを、2025年11月14日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)にて展開します。

「MOMOREI」は、レトロな雰囲気にラブリーさをプラスした魅力的なデザインが話題を呼び、日本でも若い世代を中心に人気を集める韓国発のキャラクター。レトロなファッションを思わせるキュートなコーディネートや、淡い色とやわらかなタッチのイラストによって描かれるどこか懐かしい世界観が、幅広い層に愛されています。

MOMOREI ふわふわBIGぬいぐるみ

■ラインアップ：全2種

Rico (リコ) / PINCO (ピンコ)

■サイズ：約40cm

リコとピンコ、ファッショニスタを目指すベストフレンドの二人が高さ40cmの大きなぬいぐるみに！見ているだけで癒されるやさしいパステルカラーは、お部屋のインテリアにぴったりです。

MOMOREI ふわふわおすわりマスコット

■ラインアップ：全3種

Rico (リコ) (通常) / Rico (リコ) (ウインク) / PINCO (ピンコ)

■サイズ：約15cm

ふわふわのリコとピンコを持ち歩ける！カバンにつければコーディネートのアクセントにもなる、かわいいマスコットです。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧

ふわふわBIGぬいぐるみ：

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/MOMOREI202511R-01.pdf

ふわふわおすわりマスコット：

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/MOMOREI202511R-02.pdf

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/MOMOREI202511R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/MOMOREI202511R

※本製品はMomoreiのグローバル事業権者である(株)K VISIONとの商品化契約により製作・生産されたもので、無断複製時には法的な処罰を受けます。※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

(C) MOMOREI. all rights reserved (C)Bandai Namco Experience Inc.