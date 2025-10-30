「あなたのココロのスキマ、お埋めします」喪黒福造とご一緒に！ 笑ゥせぇるすまん カバンに付けられるぬいぐるみ　2025年11月8日(土)よりナムコ限定で展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、藤子不二雄Ⓐ作品『笑ゥせぇるすまん』の「笑ゥせぇるすまん カバンに付けられるぬいぐるみ」を、2025年11月8日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。

『笑ゥせぇるすまん』は1989年に初のTVアニメが放送され、喪黒福造の不気味なキャラクターと決めゼリフの「ドーン!!」が大人から子どもにまで浸透、大きな話題となりました。2025年7月には3度目の実写ドラマ化が豪華キャストで実現、Prime Videoで配信されたばかり。ブラックユーモアを交えながら人間の本質である「欲望」、「愚かさ」、「心の弱さ」を描いた、令和の日本でも共感され続ける人気作品です。

笑ゥせぇるすまん カバンに付けられるぬいぐるみ

■ラインアップ：全3種

・喪黒福造A

・喪黒福造B

・喪黒福造C

■サイズ：全長約10cm

おなじみの「ドーン!!」のポーズ、名刺を渡す姿、そしてちょっとレアな湯あがり姿の喪黒福造をラインアップ。こだわりの名刺デザインはプリントで再現しています。ボールチェーン付きなので、いつでもどこでも喪黒福造と一緒♪みなさまのココロのスキマをお埋めします。

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧：

https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/waraumoguro2025.pdf

・ナムコオンラインクレーン：

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/waraumoguro202511R

◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

