「あなたのココロのスキマ、お埋めします」喪黒福造とご一緒に！ 笑ゥせぇるすまん カバンに付けられるぬいぐるみ 2025年11月8日(土)よりナムコ限定で展開！
株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、藤子不二雄Ⓐ作品『笑ゥせぇるすまん』の「笑ゥせぇるすまん カバンに付けられるぬいぐるみ」を、2025年11月8日(土)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。
『笑ゥせぇるすまん』は1989年に初のTVアニメが放送され、喪黒福造の不気味なキャラクターと決めゼリフの「ドーン!!」が大人から子どもにまで浸透、大きな話題となりました。2025年7月には3度目の実写ドラマ化が豪華キャストで実現、Prime Videoで配信されたばかり。ブラックユーモアを交えながら人間の本質である「欲望」、「愚かさ」、「心の弱さ」を描いた、令和の日本でも共感され続ける人気作品です。
笑ゥせぇるすまん カバンに付けられるぬいぐるみ
■ラインアップ：全3種
・喪黒福造A
・喪黒福造B
・喪黒福造C
■サイズ：全長約10cm
おなじみの「ドーン!!」のポーズ、名刺を渡す姿、そしてちょっとレアな湯あがり姿の喪黒福造をラインアップ。こだわりの名刺デザインはプリントで再現しています。ボールチェーン付きなので、いつでもどこでも喪黒福造と一緒♪みなさまのココロのスキマをお埋めします。
■取り扱い店舗
・取扱店舗一覧：
https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/waraumoguro2025.pdf
・ナムコオンラインクレーン：
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/waraumoguro202511R
◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆
バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。
本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。
▼「ナムクレ」 詳細はこちら
・ナムコオンラインクレーン：
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/waraumoguro202511R