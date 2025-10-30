オーガニックコスメ「ヴェレダ」より3種のクリスマスコフレ″WELEDA HERBAL HUG COLLECTION″が10月31日より発売開始。

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

オーガニックコスメブランド「ヴェレダ」のクリスマスコフレが10月31日より発売開始。

2025 年のクリスマスコフレのテーマは「Herbal Hug」。

天然精油のやさしい香りに包まれる、至福の時をもたらす3種類のボディケアセットを発売いたします。100 年にわたり植物と歩んできたヴェレダが見出した、植物の温もりを大切な人へ。

ヴェレダ クリスマスコフレ2025

10月31日より全国発売開始

ヴェレダ ホワイトバーチ フォレスト ギフト

4,950 円（税込）

・森林浴のように穏やかな香りに包まれるセット

気になるパーツにアプローチし肌を引き締める「ホワイトバーチ ボディオイル」とモミ・ローズマリーのバスミルクのミニサイズをセットに。森林浴をしているような豊かな香りに包まれるボディケアセットです。

セット内容：

ホワイトバーチ ボディオイル(100mL)

モミ バスミルク・ローズマリー バスミルク（各20mL ミニサイズ)

ヴェレダ オイル& バスミルク ギフト

2,530 円（税込）

・人気のボディケア製品を堪能できるセット

ボディオイル3 種とバスミルク2 種をセットに。その日の気

分や目的に合わせてボディケアを楽しめます。

セット内容：

ホワイトバーチ ボディオイル、ラベンダー オイル、アルニカ マッサージ

オイル（各10mL ミニサイズ）

ラベンダー バスミルク・シトラス バスミルク（各20mL ミニサイズ)

ヴェレダ ハンドクリーム ギフト

2,200 円（税込）

・香りもうるおいも持ち歩けるハンドクリームセット

気になる手肌の乾燥を潤すハンドクリーム2 種に加え、乾燥

肌のレスキューケアクリーム、スキンフードのミニサイズを

2本ずつセットに。持ち歩きやすいミニサイズの詰め合わせは、

毎年人気のコフレです

セット内容：

ざくろ ハンドクリーム、ヒッポファンフルーティ ハンドクリーム、

スキンフード（各10mL×2 本）

＜ヴェレダについて＞

1921年にスイスで誕生し、創設100年を越えるオーガニック化粧品ブランド「ヴェレダ」。現在ではオーガニックコスメのパイオニアとして、世界55カ国以上で愛されています。原料調達から使用する電力やパッケージ等、到達すべきゴールを自社で明確に定め、事業にまつわる全項目を「真にサステナブルであるか」で決断しています。その上で、ゆるぎない信念に基づいた高い品質基準をつくり上げています。