トイレの個室で生理用ナプキンが無料で受け取れる「トレルナ」設置台数4,000台突破！

株式会社ネクイノ

株式会社ネクイノ（大阪市北区、代表：石井 健一）が展開する、トイレの個室で生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「toreluna(https://toreluna.com/)（トレルナ）」（以下 トレルナ）は、2025年10月に累計設置台数が4,000台を突破したことをお知らせします。

2024年5月の本格始動以降、商業施設や興行施設、駅や空港などの交通拠点を中心に導入が進み、必要なときにいつでも生理用ナプキンを受け取れる環境を全国に提供しています。また、トイレ空間を活用した新たな広告媒体としても展開しており、利用者に配慮した環境で情報発信できる取り組みとして、多くの企業からの協力・共感の輪が着実に広がっています。

トレルナは、設置施設や広告企業をはじめとするパートナー企業の皆さまとの共創により全国での導入拡大を進め、今後も引き続き、“日常の安心”を届けるインフラとして成長してまいります。

■トレルナ設置台数と設置地域

＜設置台数の推移＞

・2024年5月：サービス提供開始

・2025年5月：累計1,000台突破（約1年）

・2025年8月：累計2,000台突破（約1年3か月）

・2025年9月：累計3,000台突破（約1年4か月）

・2025年10月：累計4,000台突破（約1年5ヶ月）

＜全国での設置状況＞

全国34都道府県に4,050台設置されています。（2025年10月29日時点）

▼設置場所の詳細はこちら

https://toreluna.com/spots

■今後の展望

トレルナは、「必要とする誰もが、いつでも生理用ナプキンを手に入れられる社会」の実現に向け、年内に6,000台の設置を目指しています。都市部での認知拡大に加え、地方や郊外への導入も進め、北は北海道から南は沖縄まで、地域間の格差なく“日常の安心”を届けられる環境づくりに取り組んでいます。

また、学校・医療機関・スポーツ施設など、特定のニーズに応じた展開も進め、より多様な場面で活用いただけるよう推進していきます。

“この一枚を、あたりまえに”。これからもトレルナパートナーの皆さまとともに形にしてまいります。

トレルナの構想から約4年。サービスの歩みや今後の展望についても、ぜひ以下のnoteからご覧ください。

▼note URL

https://note.com/kenichi141/n/n5deed13a8c7c?sub_rt=share_pb

■トレルナ設置4,000台突破記念！アンケートキャンペーンを実施

トレルナ設置4,000台突破を記念して、利用者アンケートキャンペーンを実施いたします。トレルナご利用時の体験やエピソードなどをぜひお聞かせください。皆さまの声は、「この一枚を、あたりまえに。」の実現に向けた大きな力となります。ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

【賞品】

10名にAmazonギフトカード4,000円分をプレゼント

【参加方法】

１. トレルナ公式X（@toreluna_jp）をフォロー

２. アンケート（https://questant.jp/q/FLPR6IAD）に回答

３.キャンペーンの投稿をリポストで当選確率UP

※アンケートフォーム内に、当選時にご連絡可能なメールアドレスと、XアカウントID（お持ちの場合のみ）をご記入ください。

※Xアカウントをお持ちでない場合でも抽選の対象となります。

【キャンペーン期間】

2025年10月30日（木）～2025年11月9日（日）

詳細については、下記アンケートフォームよりご確認ください。

▼アンケートフォーム：https://questant.jp/q/FLPR6IAD

■「toreluna（トレルナ）」について

トイレットペーパーと同様に、生理用ナプキンについてもさまざまな施設で無償提供できるようにしたい。そんな想いから本サービスは生まれました。トレルナは、スマートフォンアプリとトイレ内のディスペンサーが連動することで、ナプキンが無料で受け取れるサービスです。トレルナが設置されているトイレ個室に入るとデジタルサイネージにトレルナパートナーの動画が表示され、持続的にサービスを提供できる仕組みとなっています。

■トレルナの利用方法

(１) スマートフォン上で専用アプリ「toreluna（トレルナ）」をダウンロード

(２) アプリを起動し、トイレ内設置のデバイス画面内右下のQRコードを読み込む

(３) 生理用ナプキンを受け取る

※ナプキンを1枚受け取るとアプリ上で2時間ロックがかかります。

※1カ月に受け取れるナプキンの枚数は7枚が上限です。

WEBサイト：https://toreluna.com

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

■今後の展望について

「あなたが必要とする一枚を社会のあたりまえに。」

女性が安心して生理期間を過ごせる環境づくりを推進するため、トイレというプライベートな個室空間の特性を活かし、双方向のコミュニケーションの接点となることで、新常識の実現に向けて全国展開を進めてまいります。引き続き、ショッピングモール、オフィス、学校、公共施設などに向けて順次設置・サービスを提供してまいります。

■設置場所について

トレルナWEBサイト内「Spot」ページ（https://toreluna.com/spots(https://toreluna.com/spots) ）よりご確認いただけます。

■広告／設置パートナーについて

トレルナWEBサイト内「Partner」ページ（https://toreluna.com/partners(https://toreluna.com/partners) ）よりご確認いただけます。

■トレルナパートナー（広告主、設置先）募集

トレルナでは、賛同いただけるパートナーを募集しております。一人でも多くの方々と、新しいトイレの当たり前をつくるために一緒に歩んでいきたいと考えております。本取り組みを応援いただける方、共感いただける事業者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼トレルナパートナー・広告主/設置主募集に関するお問い合わせ

下記トレルナ専用フォームよりお問い合わせください。順次担当者よりご連絡させていただきます。

https://toreluna.com/contact

■株式会社ネクイノ 会社概要

医師や薬剤師、弁護士など、医療及び関連法規分野に知見を持つ人材が集まり、2016年6月に創業。ICTを活用したオンライン診察をはじめ、健康管理支援、未病対策など、一人ひとりのライフスタイルや健康状態に合わせて選択活用できる医療環境を生み出している。「世界中の医療空間と体験をRe▷designする」メディカルコミュニケーションカンパニーを掲げ、テクノロジーと対話の力で世の中の視点を上げ、イノベーションの社会実装を推進。2018年6月、婦人科領域に特化したオンライン診察プラットフォーム「スマルナ」をリリース。2020年には企業向け福利厚生サービス「スマルナ for Biz」、2023年よりアスリートを支援する「スマルナ for Sports」の提供を開始。オフラインの医療体験の場として大阪・心斎橋のユース世代向け相談施設「スマルナステーション」の運営や婦人科クリニックのプロデュースも行う。2024年5月より、トイレの個室に生理用ナプキンを常備し無料で提供するサービス「トレルナ」が本格始動。

会社名：株式会社ネクイノ（英表記：Next Innovation Inc.）

代表取締役：石井 健一

所在地：〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目13番22号 御堂筋フロンティア WeWork

URL：https://nextinnovation-inc.co.jp/

設立：2016年6月3日



【引用・転載時のお願い】

記載されている内容を引用・転載される場合は、必ず出典元としてサービス名「トレルナ」とテキストリンク（ https://toreluna.com ） を明記いただきますよう、お願いいたします。