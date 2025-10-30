販売は幸せを届ける仕事 - 選ばれる店・販売員になるヒントを探る

ワールド・モード・ホールディングス株式会社

株式会社 BRUSH（ブラッシュ、以下BRUSH / 本社：東京都渋谷区、代表取締役 秋山倭恵子） は、ファッションを体系的に学ぶ様々な講座を企画運営するFashionStudies(R)との共催により、選ばれる店・販売員になるヒントを探るトークセッションを2025年11月15日（土）に開催いたします（オフライン/オンライン開催）。

選ばれる店・販売員になるための実践的なヒントを探る

販売という仕事は、一見、誰にでもできるように思われがちですが、その本質は、経験と洞察力が求められる奥深い専門職です。心を尽くして目の前のお客様の最適な選択をサポートし、お買い物の喜びや満足感を最大限にして差し上げる。それが、販売という仕事の本質であり、提供できる価値なのではないでしょうか。

本トークセッションでは、販売の尊さと価値、そしてこれからのあり方をについて、店舗運営の最前線で活躍する実践家たちが意見を交わし、選ばれる店・販売員になるためのヒントを探ってゆきます。

登壇するのは、“店舗運営を活性化させる”独自メソッドを確立し、企業研修やコンサルティングを通じて、販売員やチームの成長を“ロジックとパッション”の両輪から支えているBRUSH の代表取締役 秋山恵倭子。そしてアパレル業界でバイヤーから販売までを経験し、現在は「信頼される売り方」セミナー講師として販売員教育にも携わる神崎裕介氏。

経営層・運営責任者・人事担当者の皆様には、店舗の活性化、人材育成、そして顧客満足度向上につながるヒントをお届けします。また、販売の現場で働く方々には、仕事の価値を再発見し、プロとしてのスキルと誇りを磨く機会としていただける内容となっております。

選ばれるお店・販売員になるためのヒントが詰まったトークセッションです。

皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要

トークセッション

販売は幸せを届ける仕事― 選ばれるお店・販売員になるために ―

- 開催日時：2025年11月15日（土）11:30～13:30 トークセッション＆ランチ（またはトークセッションのみ）- 開催形式・参加費：【オフライン（会場参加）】 ※20名限定(定員に達し次第締め切り）場所：東急プラザ原宿 ハラカド 3階「HOW’s（ハウズ）」住所:：東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド3階 MAP(https://www.google.com/maps/place/HOW'z%EF%BC%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%BA%EF%BC%89/@35.668481,139.704942,16z/data=!4m6!3m5!1s0x60188dcdcebcdd6d:0xa736f35bb94a29f7!8m2!3d35.6684807!4d139.7049423!16s%2Fg%2F11wmbsns_x?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTAxNC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=048147dc-2d7f-4349-8f60-538f906655b7)参加費：トークセッション＆ランチ 5,500円（税込）※ランチ・ワンドリンク付き トークセッションのみ（ランチ無） 3,500円（税込）【オンライン】ZOOM開催参加費：トークセッション 2,500円（税込）- 参加方法：下記のご希望の参加フォームにて事前にお申し込み下さい。【オフライン（会場参加）ご希望の方】※お申込みの際にランチの有無をお選びください。https://brush-fashionstudies-01.peatix.com/【オンライン参加ご希望の方】https://brush-fashionstudies-01-online.peatix.com/- 登壇者：株式会社BRUSH 代表取締役 秋山 恵倭子オーダーメイドスタイリスト 神崎 裕介- お問い合わせ：株式会社BRUSH 03-3320-3987- 主催・共催：FashionStudies(R) × 株式会社BRUSH

プログラム

11:30-12:30 トークセッション

販売という仕事の価値を多角的に見つめ直し、現場の知恵とクリエイティビティを共有します。



主なトピック：

・販売は「幸せ」を生み出すクリエイティブな仕事

・“売る”から“伝える”へ──顧客との信頼を築く力

・店舗のリアルな価値と、販売の誇り

・人と人をつなぐ販売の未来像

12:30-13:30 特別ランチセッション

トークセッション後に登壇者と共にランチを楽しむランチセッションをご用意しています。おいしい食事を囲みながら、登壇者と直接意見を交わし、より深い学びと交流を体験していただけます。

登壇者プロフィール

オーダーメイドスタイリスト

神崎 裕介

舞台役者・声優から転身し、アパレルのバイヤーから販売まで担当した後、スタイリストの道へ。これまで延べ30,000 名以上をコーディネート。

「期待感の持てる印象で成果は変わる」をパーパスに、ビジネスで成果に繋がる服装を提案。企業の顧問スタイリストとして社員のコーデ研修も担当する。

ニュースメディア「NewsPicks」ではプロピッカーの他、トピックス「ビジネスを変える印象術」も執筆し閲覧数歴代2 位を記録。TBS 等メディアへのスタイリングも多数提供。アパレル販売員向けの「信頼される売り方」セミナー、ショップのコーデ監修、スタイリスト視点でのVMD指導、阪神梅田本店でのイベント等、店舗向け事業も展開。爆笑問題さん等所属事務所の養成スクール「タイタンの学校」にてコーデ講師、文化デザイナー学院にてファッション科講師を務めるほか、仏大使館でのセミナー登壇、仏ブランドとの協業などフランスとの縁も深い。

公式サイト https://maisondustyliste.com

株式会社BRUSH

代表取締役 秋山 恵倭子

セリーヌ、ジョルジオ・アルマーニ、プラダ、ティファニーにおいて、店長、スーパーバイザー、リージョナルディレクターを経験。常にトップセールスとして走り続けるとともに、売上を生み出すチームと店舗の育成に取り組み、マネジメントの経験を積み重ねてきた実績を持つ。

“店舗運営を活性化させる”メソッドを武器に、2015年BRUSHを設立。

ファッションで磨かれた感性とビジネスを成功に導くメソッドには定評があり、講演、トレーニング、コンサルティングの依頼が後を絶たない。販売の尊さを語ることで販売員に勇気を与え、“ロジックとパッション”の両軸から企業の成長をサポートしている。

株式会社BRUSH について https://brush-mode.jp/(https://brush-mode.jp/)

2015年設立の、ワールド・モード・ホールディングス株式会社のグループ企業。各種研修（セールステクニック・マネジメント・階層別トレーニングなど）から店舗運営に必要なメソッド（計数管理・顧客育成・イベント管理など）、OJT教育までをワンストップで実施。プロのリサーチャーによる店舗診断や接客マニュアル制作なども行う。店舗運営の課題をクリアにして可視化させ優先順位を付ける、本質的なソリューションとコンサルティングを提供している。

FashionStudies(R)について https://fashionstudies.org(https://fashionstudies.org)

FashionStudies(R)は、ファッションを社会・芸術・科学・経済・技術など多角的な視点から捉え、ファッションを“知の体系”として学ぶ、実践的な学びのプラットフォームです。