MetaMoJi（本社:東京都港区、代表取締役社長：浮川 和宣）が提供する歯科医院向けデジタルノート「MetaMoJi Dental eNote(R)」を、大久保歯科医院（宮城県仙台市、院長：大久保 宏彌）が導入しました。DXに取り組むには院内のシステム全体の改変を必要とするケースが大半ですが、予約システムやレセコンなどの周辺システムに影響なく、診療ノート（いわゆるサブカルテ）部分だけの入れ替えで初期コストを抑え、スモールスタートでペーパーレスを実現しました。その後院内スタッフのレベルアップに比例して使い方も進化、現在では業務効率を格段に向上させるシステム化を実現し、働き方改革を進め、優秀な人材の確保につなげています。

大久保歯科医院では、以下のような段階を経て、院内業務効率化を実現しました。

ステップ１.メモのように使い、院内をペーパーレス化

紙カルテで運用していた頃の書式をスキャンしてデジタル化し、院内のペーパーレス化を実現します。Dental eNoteのリアルタイム共有により、それぞれの持ち場に居ながらにして最新情報が常に共有できるので、カルテ探し・カルテ待ちによる無駄な時間を削減します。

ステップ２.写真やスタンプを使い、業務を簡単に効率化

矯正の経過写真など、歯科診療時にはたくさんの写真を整理・記録する必要があります。Dental eNoteは写真が簡単に取り込めるので、「手間がかかるから」と後回しにしがちな業務をその場で解決できるようになりました。また、一日に何度も繰り返し書くような文言をスタンプとして登録することで、同じことを何度も書く必要がなくなります。

ステップ３.テンプレートをカスタマイズし、院内業務に最適なシステム化

業務の流れに沿って記録項目を配置したテンプレートで、業務をシステム化しました。入力が選択方式になることで人による偏りがなくなります。テンプレートのカスタマイズには特別なITの知識や経験を必要としないので、院内スタッフのスキルアップに応じて徐々に改変していくことができます。また、テンプレートは流用性のある仕組みになっているので、他院のテンプレートをベースに、院内のスタッフ自身で自院の業務に合わせてカスタマイズでき、業務にフィットしたシステム化が可能です。

また、院長の大久保氏は、医療情報のDX化の重要なメリットとして、データがクラウドにあることで、有事にも患者情報が残ることによる医療の継続性を挙げています。これは、災害大国日本における重要な視点です。

※大久保歯科医院のDental eNoteを用いた歯科DXについては、こちらをご覧ください。

https://dentalenote.com/case/dental15.html(https://dentalenote.com/case/dental15.html)

＊カルテ について

歯科医院では、患者情報や治療に付随する様々な情報をまとめて「サブカルテ」と呼ぶことが多いのですが、「電子カルテ」と混同してしまうことに配慮し、MetaMoJiでは通常、ホームページやカタログにおいて「診療ノート」と表記しています。しかし実際には、多くの医院でこれらを総じて「カルテ」と呼ぶことが多い状況を考慮して、本文内では「カルテ」と表記しています。

■ MetaMoJi Dental eNote(R)について

iPad等のタブレットやWindows PCで利用する歯科医院向けデジタルノートアプリです。治療計画や患者情報を記入する診療ノートをDental eNoteでデジタル化することによって、従来の紙の診療ノートの問題点であった、取り扱いの煩雑さや紛失・破損リスク、同時利用の難しさを解決し、院内の業務改善を進めるツールとして、これまでに500医院以上の歯科医院に採用されています。

https://dentalenote.com

また、歯科医療メディア「WHITE CROSS」を運営するWHITE CROSS株式会社が実施した会員への調査において、Dental eNoteが歯科医からの認知度No.1であることが発表されています。

https://www.whitecross.co.jp/articles/view/2754

■株式会社MetaMoJiについて

株式会社MetaMoJiでは、先進的なIT技術をベースに、法人向け、個人向けアプリケーションを開発・提供しています。キーボードを前提としたこれまでのPCに比べ、タッチスクリーンと、より洗練されたインターフェースを持つタブレット端末のよさを活かし、PCの設置・利用が困難なさまざまな「現場」でのICTの利用を促進することによって、DXの実現に寄与しています。

https://www.metamoji.com/jp/

