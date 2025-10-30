【福岡ソフトバンクホークス】MARK IS 福岡ももちにHAWKS STOREのポップアップストアが出店！
福岡ソフトバンクホークス株式会社
福岡ソフトバンクホークスの公式グッズを販売するHAWKS STOREのポップアップストアが11月1日（土）～12月28日（日）の期間限定でMARK IS 福岡ももちにオープン！
パーソル パ・リーグ優勝記念グッズをはじめ、さまざまなアイテムの販売を予定しています。POP UPストア限定セールも開催予定！期間限定のショップにぜひお立ち寄りください♪
出店概要アクセス
MARK IS 福岡ももち 2F イベントスペース
開催期間
11月1日（土）～12月28日（日）
営業時間
10:00～21:00
注意事項
・クラブホークス会員割引5％オフ対象です。
・ホークスストア店舗お買物券、シーズンシート2025 500円お買物券もご利用いただけます。
取扱予定商品（一部）
パーソル パ・リーグ優勝記念キャップ
パーソル パ・リーグ優勝記念 金糸ジャガードフェイスタオル
※画像はイメージです