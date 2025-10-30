【福岡ソフトバンクホークス】MARK IS 福岡ももちにHAWKS STOREのポップアップストアが出店！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

福岡ソフトバンクホークスの公式グッズを販売するHAWKS STOREのポップアップストアが11月1日（土）～12月28日（日）の期間限定でMARK IS 福岡ももちにオープン！

パーソル パ・リーグ優勝記念グッズをはじめ、さまざまなアイテムの販売を予定しています。POP UPストア限定セールも開催予定！期間限定のショップにぜひお立ち寄りください♪

出店概要

アクセス

MARK IS 福岡ももち 2F イベントスペース

開催期間

11月1日（土）～12月28日（日）

営業時間

10:00～21:00

注意事項

・クラブホークス会員割引5％オフ対象です。

・ホークスストア店舗お買物券、シーズンシート2025 500円お買物券もご利用いただけます。

取扱予定商品（一部）パーソル パ・リーグ優勝記念キャップパーソル パ・リーグ優勝記念 金糸ジャガードフェイスタオル

※画像はイメージです