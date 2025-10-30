【福岡ソフトバンクホークス】MARK IS 福岡ももちにHAWKS STOREのポップアップストアが出店！

福岡ソフトバンクホークスの公式グッズを販売するHAWKS STOREのポップアップストアが11月1日（土）～12月28日（日）の期間限定でMARK IS 福岡ももちにオープン！


パーソル パ・リーグ優勝記念グッズをはじめ、さまざまなアイテムの販売を予定しています。POP UPストア限定セールも開催予定！期間限定のショップにぜひお立ち寄りください♪


出店概要

アクセス

MARK IS 福岡ももち 2F イベントスペース


開催期間

11月1日（土）～12月28日（日）


営業時間

10:00～21:00



注意事項


・クラブホークス会員割引5％オフ対象です。
・ホークスストア店舗お買物券、シーズンシート2025 500円お買物券もご利用いただけます。


取扱予定商品（一部）

パーソル パ・リーグ優勝記念キャップ

パーソル パ・リーグ優勝記念 金糸ジャガードフェイスタオル

※画像はイメージです