【東京都町田市】みんなで備えて未来を守ろう「まちだ防災ラボ」

写真拡大

町田市役所

まちだ防災ラボチラシ

もしも、いきなり地震がきたら？火災に巻き込まれたら？


いざという時に備えて自分や家族、仲間を守る力を身につけよう


　起震車にのって地震の揺れや、煙ハウスで視界の狭さなどを体験できるイベントを開催します。他にも様々なブースがあり、防災意識を高め、知識を深めることができる参加型イベントです。


　また、簡易トイレや非常食など災害に備える様々な実用品の展示と販売もあります。ぜひ足を運んで体験してください。


ブース一覧

・起震車


・初期消火体験


・煙体験


・応急救護体験


・防災展示パネル


・ユニディ相模大野店の防災用品販売車




受付でスタンプラリーの用紙を配布します。ブースを回り、スタンプが貯まった方には、先着100名様にお水やビスケット、アルファ米などの景品を受け取ることができます。


日 時

11月23日(土)　 10時～11時30分


※雨天の場合「がにやら自然館」にて縮小開催予定


場 所

忠生公園駐車場一部と、がにやら自然館


参加費

無料


申込

不要


主催

一般社団法人　町田市緑化協会


協力

町田消防署忠生出張所/町田市防災安全部防災課


協賛

株式会社アイリスプラザ　ダイユーカンパニー　ユニディ相模大野店


オール町田でまちの魅力を発信

町田市では、オール町田でまちの魅力を発信し、「住みたい、住み続けたい」と選ばれ続けるまちになることを目指しています。本リリースは、市内関係団体と連携し、情報発信する取り組みの一環として行うものです。