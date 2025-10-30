分譲マンション入居者向けに、ビジネスホテル「ドーミーイン」の大浴場や、共立メンテナンスの直営優待プログラム「詩季倶楽部」が利用できる新サービスを開始(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗、以下「コスモスイニシア」）は、株式会社共立メンテナンス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村 幸治、以下「共立メンテナンス」）との提携のもと、『イニシアグラン大分駅前』、『久留米ザ・タワーイニシアグラン』の入居者(※1)サービスを拡充します。本取り組みは、大和ハウス工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大友 浩嗣、以下「大和ハウス工業」）・共立メンテナンスとの3社間における資本業務提携締結により実現に至りました。

ラビスタ熱海テラス(共立リゾート)※3/5プレオープン 詩季倶楽部で利用可能なホテルの1つ

2024年2月、共立メンテナンスグループが展開する寮事業・ホテル事業・シニアライフ事業と、コスモスイニシアを含む大和ハウスグループが持つ不動産開発力のシナジー効果の発揮を目指し、コスモスイニシア、大和ハウス工業、および共立メンテナンスは、資本業務提携契約を締結しました。本契約によりこの度、『イニシアグラン大分駅前』の入居者はビジネスホテル『ドーミーイン大分』の大浴場を利用できるほか、『イニシアグラン大分駅前』、『久留米ザ・タワーイニシアグラン』の入居者は、共立メンテナンスが運営する法人向け福利厚生サービス「詩季倶楽部」を利用できるサービス提供が可能となりました。今後も、積極的な情報共有による相互の事業機会の獲得や、事業ノウハウの活用、共同事業プロジェクトの推進、人材交流など、新たな連携を通じて、3社によるシナジーを促進していきます。

※１『イニシアグラン大分駅前』、『久留米ザ・タワーイニシアグラン』は、当社グループ会社「コスモスライフサポート」が入居者向けサービスの企画・運営を行っており、入居者にはコスモスライフサポートとサービス契約を締結いただきます。本サービスは、コスモスライフサポートとサービス契約を締結された方を対象としています。

■『イニシアグラン大分駅前』入居者に向けて、温泉地の気分を味わえると大人気、『ドーミーイン大分』の大浴場が利用可能となるサービスが新たに決定

プレミアムサービス分譲マンション『イニシアグラン大分駅前』は、分譲マンション入居者向けサービスの企画・運営を中心事業とする、コスモスイニシアのグループ会社「コスモスライフサポート」が、いつまでも元気に楽しく日常を過ごせるよう愉しみ・便利・繋がり・安心な暮らしを実現する多彩なサービスをコンシェルジュが中心となって提供します。このたび、コスモスライフサポートと共立メンテナンスとの2社間協定により、『イニシアグラン大分駅前』の入居者が、『ドーミーイン大分』の天然温泉大浴場「白糸の湯」を利用できるサービス(有償)の提供も新たに決定しました。

『ドーミーイン』は、露天風呂をはじめ、サウナや水風呂、外気浴スペースを備える施設もあるなど、温泉地を思わせる大浴場が高く評価されています。中でも、『ドーミーイン大分』の天然温泉大浴場「白糸の湯」は、源泉数、湧出量ともに日本一を誇る別府温泉の湯を引く内湯と、外気浴も楽しみながら、リフレッシュできる露天風呂、高温ドライサウナや水風呂を有し、幅広い年代に親しまれています。これまでは宿泊客利用に限られていた本施設を、『イニシアグラン大分駅前』の入居者へ提供することで、人生のセカンドステージを安心かつ豊かに彩る、上質なサービスと地域に密着した暮らしの実現をより一層推進していきます。

【『ドーミーイン大分』公式HP：https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/oita/】

■入居者向けサービス拡充へ、法人向け福利厚生サービス「詩季倶楽部」も提供開始

共立メンテナンスでは、法人向け福利厚生サービス「詩季倶楽部」を通じ、同グループが展開する宿泊施設やその他提携施設において、高水準のサービスを会員本人と2親等以内の親族もお得に利用できる特典を提供しています。

今回、共立メンテナンス、コスモスイニシア、およびコスモスライフサポートの3社間協定により、『イニシアグラン大分駅前』、『久留米ザ・タワーイニシアグラン』の入居者も、「詩季倶楽部」の各種サービスを利用が可能となりました。対象マンションの入居者は、『ドーミーイン』や『共立リゾート』のホテル宿泊のほか、学生寮・社員寮や共立フーズサービスが展開する一期一会グループの利用時など、幅広い施設で特典を受けることが可能です。

■分譲マンション入居者向け新サービス概要

〈『ドーミーイン』大浴場の利用〉

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2470_1_44053153d6a3225bc6faf7d2661659ae.jpg?v=202510310126 ]

〈法人向け福利厚生サービス「詩季倶楽部」の利用〉

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2470_2_0fe57ea7b23351a267cd22e17dbc108b.jpg?v=202510310126 ]

▼ドーミーインについて：https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/)

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などのブランドを展開。国内98棟、海外2棟、計100棟展開。

▼詩季倶楽部について：https://wwws.kyoritsumembers.com/shikiclub/(https://wwws.kyoritsumembers.com/shikiclub/)

共立メンテナンスグループが、全て直営施設のみでご提供する総合法人プログラム。日本全国の名勝・名湯の地でお迎えする『共立リゾート』や、心地よい空間を提供する大浴場付きビジネスホテル『ドーミーイン』でのご宿泊、学生寮・社員寮のご利用、一期一会グループでのご飲食などの高水準のサービスをお求めやすい価格で利用できる特典をご用意。会員本人はもちろん、2親等以内まで利用可能。

■大和ハウス工業株式会社および株式会社共立メンテナンスとの資本業務提携について

当社は2024年2月26日に、大和ハウス工業株式会社および株式会社共立メンテナンスと３社間での資本業務提携契約を締結いたしました。大和ハウスグループ、当社グループおよび共立メンテナンスグループの事業提携によるシナジーを促進し、企業価値を向上させることを目的としています。

この度の新サービスはその一環であり、この他にも現在神奈川県川崎市中原区小杉御殿町で建設中の新築マンション『イニシア武蔵小杉御殿町』を3社共同事業で取り組むなど、今後もさまざまなシナジーを促進してまいります。

▼『イニシア武蔵小杉御殿町』物件概要

物件名：イニシア武蔵小杉御殿町

所在地：神奈川県川崎市中原区小杉御殿町1丁目919-1他6筆(地番)

交通：横須賀線「武蔵小杉」駅北口徒歩13分・東横線「武蔵小杉」駅中央口1徒歩14分・東横線「新丸子」駅西口徒歩11分

総戸数：79戸、他に管理事務室1戸、共用ラウンジ2戸

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上14階建

敷地面積：1,811.66平方メートル

建築面積：814.33平方メートル

間取り：2LDK～3LDK+PST

専有面積：55.16平方メートル ～98.25平方メートル

竣工時期：2027年2月予定

入居時期：2027年3月予定

売主：株式会社コスモスイニシア、大和ハウス工業株式会社、株式会社共立エステート

施工会社：施工（建設、請負）ライト工業株式会社

管理会社：大和ライフネクスト株式会社

ホームページ：https://www.cigr.co.jp/pj/shinchiku/A30018/

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/(https://www.cigr.co.jp/)

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/