2026年版インプレス年賀状シリーズの収録素材ページ無料公開を10月30日より実施ベルサイユのばら、RODY、ミャクミャクなどの年賀状も収録

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、2026年午年向けの年賀状素材集の収録素材ページ無料公開を2025年10月30日（木）より実施いたします。

＜インプレス年賀状シリーズ2026年版収録素材ページ公開特設サイト＞

https://viewer.impress.co.jp/viewer.html?group_name=7f44355b_68f5ce5e1b85a(https://viewer.impress.co.jp/viewer.html?group_name=7f44355b_68f5ce5e1b85a)

公開期間：2026年1月8日（木）まで

■進化を続ける年賀状素材集の「元祖」、インプレス年賀状シリーズ

インプレス年賀状シリーズは、1994 年に『年賀状 CD-ROM for Windows』を、出版業界で初めての ROM メディア付き年賀状素材集として発刊して以来、年賀状素材集の「元祖」として毎年発刊し続け、2025年で32年目を迎えました。2026年版では8タイトルを発刊し、午年用の年賀状デザインを多数収録しています。特別年賀状に「ベルサイユのばら」「RODY」「ミャクミャク」など話題のコンテンツとのコラボ年賀状も収録。SNS挨拶用のスタンプや、推し活グッズテンプレートなど、年賀状デザイン以外のテンプレートも充実させています。収録データはダウンロードでも提供しているので、DVDドライブを搭載してないパソコンやスマートフォンでもお使いいただけます。

2026年版は全8タイトルを発刊。『年賀状DVD-ROM2026』の誌面。午年の多彩な年賀状の他、ベルサイユのばら、ミャクミャクなど話題のコンテンツとコラボ。■購入前に内容をチェックできる収録素材ページ全公開

2025年10月30日（木）から2026年1月8日（木）までの期間限定で、インプレスブックスにて全8タイトルの収録素材ページを全公開いたします。自宅にいながらパソコンやスマートフォンなどでゆっくりと素材集の収録デザインを確認することができます。

カタログ内容の提供には、自社開発の「インプレスWebブックビューアー」を使用します。Webブラウザーで誌面を閲覧できるので、場所や時間を選ばずにパソコンやスマートフォンなどから登録不要で利用できます。また、SNSで商品の情報を共有したり、商品の購入や詳細を確認したりできる機能も備えています。

インプレスWebブックビューアーの画面。Webブラウザーで閲覧できます。

■2026年版インプレス年賀状シリーズ商品一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/5875/table/6963_1_765d8c45f03cc2c0a81f5ff0aacd6e0d.jpg?v=202510310126 ]

