NHK Eテレで大人気「ざわざわ森のがんこちゃん」のサンキューマート限定アイテムが新登場！ALL390円（税込429円）で11月下旬に発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、NHK Eテレでお馴染み「ざわざわ森のがんこちゃん」との限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で11月下旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、10月31日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/gankochan(https://thankyoumart.jp/blogs/news/gankochan)

「ざわざわ森のがんこちゃん」はNHK Eテレで1996年に放送を開始した、あいさつや友達づきあいなど、低学年の児童に大切な道徳を、人形劇を通してわかりやすく伝える番組です。現在も「新・ざわざわ森のがんこちゃん」としてEテレで4～10月 は毎週（金）午前9:00～、10月～3月は毎週（木）午後3:55～放送中です。

サンキューマートでの「ざわざわ森のがんこちゃん」アイテム展開は、2023年6月以来、2度目となります。前回発売時にはファンの方から多数の喜びの声が寄せられ、大好評をいただきました。

再販を待ち望む声を多数いただく中で、今回の新商品発売が実現しました。

さらに今回は、新たに実写デザインを取り入れた特別なラインナップです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2025年10月31日（金）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/gankochan

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2025年11月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・ギンガムチェックが懐かしかわいい！ 全23アイテムのラインナップ

今回のアイテムは、大人も持ちやすい優しいピンクのギンガムチェックをベースにデザインしました。

「洗濯ネット」や「ヘアバンド」など自宅で使えるアイテムはもちろん、「スクバポーチ」や「カードホルダー」など、学校生活で活躍するアイテムも揃えています。

どこか懐かしさも感じられるデザインで、子どもから大人まで幅広い世代で楽しめるラインナップです。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆洗濯ネット2P、カードホルダー／各390円（税込429円）

洗濯ネットはサイズ違いが便利な2枚セットです。

カードホルダーは「がんこちゃん」と「がんぺーちゃん」の2柄展開で推し活にも最適です。

◆ぷっくりアクリルキーホルダー、アクリルスタンドクリップ2P、ダイカットメモ、ハンドタオル／各390円（税込429円）

ダイカットメモはかわいい3柄が入ったセットで、ちょっとしたメモ書きにも便利です。

ぷっくりアクリルキーホルダーはバッグやポーチに付けやすいサイズ感で、「がんこちゃん」の他ではあまり見かけない表情をデザインしています。

アクリルスタンドクリップはクリップとして使えるのはもちろん、スタンドとして飾れる2WAY仕様です。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/