『魔法少女ノ魔女裁判』のAcacia×G-MODEの新プロジェクト情報暴露！病みカワ×裏アカ×ガールズバンド『配信少女ノ裏垢迷宮』公式サイト、Steamページを本日公開

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）は、『魔法少女ノ魔女裁判』を開発した合同会社Re,AER（本社：東京都港区、代表社員：畑 俊行）による、異常を原作するクリエイティブブランド「Acacia（アカシア）」との共同プロジェクト『配信少女ノ裏垢迷宮』の公式サイト、Steamページを公開したことをお知らせします。




裏アカの世界に、閉じ込められた――


生きて出たい？


なら、どこかで待つアカウントの主を見つけ出し


殺せ。



■公式サイト


https://hanoura-maze.com/


■Steamページ


https://store.steampowered.com/app/4078190



あらすじ

世紀のボーカル【ネオン】を筆頭に


SNSで絶大な人気を誇るガールズバンド【ラグドロップス】。



しかしある日、■■■■【■】■■■■■■。



■■■■■■■■■■■、


「■■■■」■■■■■■■■■■


ラグドロップスの罪を告発する。



「■■■■■■■■■、あなたたちのせい」



バンドは前代未聞の炎上に巻き込まれる。


■■■■■■■■――？　疑心暗鬼に陥るなか、突如スマホが光りだした。


少女たちはSNSの闇が具現化した異界【裏U】へと、引きずり込まれる。








■傍観者諸君、このゲームは下記の２要素で構成されています

■その１！　ダンジョン探索パート


具現化した裏アカダンジョン【U】から、生きて脱出しよう！


裏アカにはびこる悪意モンスターたちを殺しながら


ダンジョンの奥に待つ【裏アカの主】までたどり着こうね



■その２！　ウラオモテがいっぱいのADVパート！


悪意がいっぱいの裏アカは『少女』のうちの誰かのものだよ。


このダンジョンは誰のダンジョンだろう…？


たくさん想像しながら真実にたどり着いて、少女を公開処刑しよう！


かわいそうな女の子を、なすすべなく、見守ろうね



キャラクター


灯野ネオン（ヒノ・ネオン）

#■■■ #■■■ #■■■


CV：―――――――――


誕生日：―――――――――



「刺さらないなら、聴かなくて良いよ」



強気な姿勢と独特なセンスで、絶大な支持を得るカリスマ歌姫。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。



コンプレックス：―――――――――


裏アカ：―――――――――






彩家リイル（サイケ・リイル）

#死にたがり #ギター #ネオン信者


CV：―――――――――


誕生日：―――――――――



「私、毎日遺書を書いてるんですよっ！」



明るくハツラツな少女。自殺が趣味。人との距離感がおかしなときがある。必要とされるのが救いで、頼られると喜ぶ。


灯野ネオン、一ノ瀬カイリとは幼なじみ。



コンプレックス：―――――――――


裏アカ：―――――――――






一ノ瀬カイリ（イチノセ・カイリ）

#へなちょこ #ギター #Fu●k


CV：―――――――――


誕生日：―――――――――



「……今から、ブチかますから……聴けよな……おめーら……（ぼそっ）」



強い女を自称する少女。極めて小柄。 とても攻撃的な口調で他人に当たるが、虚弱体質で声も小さい。ライブ後には必ず倒れてしまう。



コンプレックス：―――――――――


裏アカ：―――――――――






狭間ナギ（ハザマ・ナギ）

#自称サイコパス #ベース #観察者


CV：―――――――――


誕生日：―――――――――



「本音を言えって言うくせに、いざ言ったらキレるんでしょ？」



いつも逆張りをする天邪鬼なボクっ娘。 どこか浮世離れした雰囲気を持つ。 常に他人を観察しており、言葉の選び方が皮肉ぽい。「ボク、感情ないんで」が口癖でサイコパスを自称している。



コンプレックス：―――――――――


裏アカ：―――――――――






神楽クロア（カグラ・クロア）

#献身欲 #ドラム #ポジティブ過剰


CV：―――――――――


誕生日：―――――――――



「天使さまも言ってるよ。なんの心配もいらないって」



いつもおっとり優しい少女。周囲を支えるのが生きがいで、ひとの十倍は感動するクセがある。


常に【天使さま】というぬいぐるみを持っている。【天使さまの声】が聞こえるらしい。



コンプレックス：―――――――――


裏アカ：―――――――――






水無月メイカ（ミナヅキ・メイカ）

#キラキラ #鍵盤担当 #充実充足


CV：―――――――――


誕生日：―――――――――



「メイカをフォローしないと人生シャドバンだよ～？」



明るく華やかなトレンドリーダーの少女。 【いいね】異存で毎日スマホを4台以上持ち歩き、たくさんのアカウントを演じ分けている。自分を華やかに見せる努力は欠かさない。



コンプレックス：―――――――――


裏アカ：―――――――――






二階堂ヒロ

#案内人 #正義 #記憶


CV：東雲はる


誕生日：1月10日



「君たちのような【迷子】を何度も見てきた」



【裏U】を案内する、正義感の強い少女。


かつてとても恐ろしい出来事に巻き込まれたらしい。正義、自殺、いじめなどのワードに反応し、時折苦々しげにする。



コンプレックス：―――――――――


裏アカ：―――――――――





※文中、「■」となっている箇所は、現在暴露可能な範囲外となります。


ゲーム概要

■タイトル：配信少女ノ裏垢迷宮


■ジャンル：裏アカ迷宮ノベルRPG


■原作：Acacia（代表作：魔法少女ノ魔女裁判 https://manosaba.com）


■開発：Acacia Games


■キャラクターデザイン：梅まろ（代表作：魔法少女ノ魔女裁判）


■パブリッシャー：ジー・モード


■プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch(TM)


■対応言語：日本語、簡体字、英語


■CERO：審査予定


■発売時期：2026年


■販売価格：後日公開予定


■権利表記：(C) Re,AER LLC./Acacia　(C) G-MODE Corporation



■公式サイト


https://hanoura-maze.com/


■Steamページ　※ウィッシュリスト追加募集中


https://store.steampowered.com/app/4078190


■X（Twitter）


https://x.com/hanoura_maze



11/9（日）「デジゲー博 2025」にてイベント初出展、グッズ初販売



■G-MODEブース『配信少女ノ裏垢迷宮』


・サークル名：G-MODE
・配置場所　：Z-01（4階UDXギャラリー）


・実施内容　：グッズ販売、PV上映



■販売物


商品名：『配信少女ノ裏垢迷宮』ランダム缶バッジ（全8種）


価格　：1個500円（税込み）


サイズ：56mm


■イベント概要


・名称：デジゲー博 2025


・開催日時：2025年 11月9日(日) 　11:00～16:00(予定)


・開催場所：秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア + 4階 UDXギャラリー


・チケット：入場証（チケット）が必要です、詳細は公式サイトをご確認ください


　https://digigame-expo.org/(https://digigame-expo.org/)



Acacia（アカシア）について

合同会社Re,AERによるクリエイティブブランド。


Acaciaは、「クリエイターの異常値を観測する」をテーマに、尖ったコンセプトの作品群の原作創出を目的としたブランドです。


その第一歩となった『魔法少女ノ魔女裁判』は、発売直後からSNSを中心に大きな話題を呼び、PC（Steam）版で「圧倒的に好評」97％という高評価、Xフォロワー約20万人を獲得。クラウドファンディングでは累計6,680万円を記録し、SNSを中心に大きな反響を呼びました。



Acacia　https://acacia-create.com/


魔法少女ノ魔女裁判　https://manosaba.com/



株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。


自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。


アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。



