『魔法少女ノ魔女裁判』のAcacia×G-MODEの新プロジェクト情報暴露！病みカワ×裏アカ×ガールズバンド『配信少女ノ裏垢迷宮』公式サイト、Steamページを本日公開
株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）は、『魔法少女ノ魔女裁判』を開発した合同会社Re,AER（本社：東京都港区、代表社員：畑 俊行）による、異常を原作するクリエイティブブランド「Acacia（アカシア）」との共同プロジェクト『配信少女ノ裏垢迷宮』の公式サイト、Steamページを公開したことをお知らせします。
裏アカの世界に、閉じ込められた――
生きて出たい？
なら、どこかで待つアカウントの主を見つけ出し
殺せ。
■公式サイト
https://hanoura-maze.com/
■Steamページ
https://store.steampowered.com/app/4078190
あらすじ
世紀のボーカル【ネオン】を筆頭に
SNSで絶大な人気を誇るガールズバンド【ラグドロップス】。
しかしある日、■■■■【■】■■■■■■。
■■■■■■■■■■■、
「■■■■」■■■■■■■■■■
ラグドロップスの罪を告発する。
「■■■■■■■■■、あなたたちのせい」
バンドは前代未聞の炎上に巻き込まれる。
■■■■■■■■――？ 疑心暗鬼に陥るなか、突如スマホが光りだした。
少女たちはSNSの闇が具現化した異界【裏U】へと、引きずり込まれる。
■傍観者諸君、このゲームは下記の２要素で構成されています
■その１！ ダンジョン探索パート
具現化した裏アカダンジョン【U】から、生きて脱出しよう！
裏アカにはびこる悪意モンスターたちを殺しながら
ダンジョンの奥に待つ【裏アカの主】までたどり着こうね
■その２！ ウラオモテがいっぱいのADVパート！
悪意がいっぱいの裏アカは『少女』のうちの誰かのものだよ。
このダンジョンは誰のダンジョンだろう…？
たくさん想像しながら真実にたどり着いて、少女を公開処刑しよう！
かわいそうな女の子を、なすすべなく、見守ろうね
キャラクター
灯野ネオン（ヒノ・ネオン）
#■■■ #■■■ #■■■
CV：―――――――――
誕生日：―――――――――
「刺さらないなら、聴かなくて良いよ」
強気な姿勢と独特なセンスで、絶大な支持を得るカリスマ歌姫。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。
コンプレックス：―――――――――
裏アカ：―――――――――
彩家リイル（サイケ・リイル）
#死にたがり #ギター #ネオン信者
CV：―――――――――
誕生日：―――――――――
「私、毎日遺書を書いてるんですよっ！」
明るくハツラツな少女。自殺が趣味。人との距離感がおかしなときがある。必要とされるのが救いで、頼られると喜ぶ。
灯野ネオン、一ノ瀬カイリとは幼なじみ。
コンプレックス：―――――――――
裏アカ：―――――――――
一ノ瀬カイリ（イチノセ・カイリ）
#へなちょこ #ギター #Fu●k
CV：―――――――――
誕生日：―――――――――
「……今から、ブチかますから……聴けよな……おめーら……（ぼそっ）」
強い女を自称する少女。極めて小柄。 とても攻撃的な口調で他人に当たるが、虚弱体質で声も小さい。ライブ後には必ず倒れてしまう。
コンプレックス：―――――――――
裏アカ：―――――――――
狭間ナギ（ハザマ・ナギ）
#自称サイコパス #ベース #観察者
CV：―――――――――
誕生日：―――――――――
「本音を言えって言うくせに、いざ言ったらキレるんでしょ？」
いつも逆張りをする天邪鬼なボクっ娘。 どこか浮世離れした雰囲気を持つ。 常に他人を観察しており、言葉の選び方が皮肉ぽい。「ボク、感情ないんで」が口癖でサイコパスを自称している。
コンプレックス：―――――――――
裏アカ：―――――――――
神楽クロア（カグラ・クロア）
#献身欲 #ドラム #ポジティブ過剰
CV：―――――――――
誕生日：―――――――――
「天使さまも言ってるよ。なんの心配もいらないって」
いつもおっとり優しい少女。周囲を支えるのが生きがいで、ひとの十倍は感動するクセがある。
常に【天使さま】というぬいぐるみを持っている。【天使さまの声】が聞こえるらしい。
コンプレックス：―――――――――
裏アカ：―――――――――
水無月メイカ（ミナヅキ・メイカ）
#キラキラ #鍵盤担当 #充実充足
CV：―――――――――
誕生日：―――――――――
「メイカをフォローしないと人生シャドバンだよ～？」
明るく華やかなトレンドリーダーの少女。 【いいね】異存で毎日スマホを4台以上持ち歩き、たくさんのアカウントを演じ分けている。自分を華やかに見せる努力は欠かさない。
コンプレックス：―――――――――
裏アカ：―――――――――
二階堂ヒロ
#案内人 #正義 #記憶
CV：東雲はる
誕生日：1月10日
「君たちのような【迷子】を何度も見てきた」
【裏U】を案内する、正義感の強い少女。
かつてとても恐ろしい出来事に巻き込まれたらしい。正義、自殺、いじめなどのワードに反応し、時折苦々しげにする。
コンプレックス：―――――――――
裏アカ：―――――――――
※文中、「■」となっている箇所は、現在暴露可能な範囲外となります。
ゲーム概要
■タイトル：配信少女ノ裏垢迷宮
■ジャンル：裏アカ迷宮ノベルRPG
■原作：Acacia（代表作：魔法少女ノ魔女裁判 https://manosaba.com）
■開発：Acacia Games
■キャラクターデザイン：梅まろ（代表作：魔法少女ノ魔女裁判）
■パブリッシャー：ジー・モード
■プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch(TM)
■対応言語：日本語、簡体字、英語
■CERO：審査予定
■発売時期：2026年
■販売価格：後日公開予定
■権利表記：(C) Re,AER LLC./Acacia (C) G-MODE Corporation
■公式サイト
https://hanoura-maze.com/
■Steamページ ※ウィッシュリスト追加募集中
https://store.steampowered.com/app/4078190
■X（Twitter）
https://x.com/hanoura_maze
11/9（日）「デジゲー博 2025」にてイベント初出展、グッズ初販売
■G-MODEブース『配信少女ノ裏垢迷宮』
・サークル名：G-MODE
・配置場所 ：Z-01（4階UDXギャラリー）
・実施内容 ：グッズ販売、PV上映
■販売物
商品名：『配信少女ノ裏垢迷宮』ランダム缶バッジ（全8種）
価格 ：1個500円（税込み）
サイズ：56mm
※制作中の画像です
※会場持ち込み数がなくなり次第完売となります
※レジ1回分の購入制限を設定予定です
※後日、通販での販売を予定しています
■イベント概要
・名称：デジゲー博 2025
・開催日時：2025年 11月9日(日) 11:00～16:00(予定)
・開催場所：秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア + 4階 UDXギャラリー
・チケット：入場証（チケット）が必要です、詳細は公式サイトをご確認ください
https://digigame-expo.org/(https://digigame-expo.org/)
