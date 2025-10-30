『魔法少女ノ魔女裁判』のAcacia×G-MODEの新プロジェクト情報暴露！病みカワ×裏アカ×ガールズバンド『配信少女ノ裏垢迷宮』公式サイト、Steamページを本日公開

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）は、『魔法少女ノ魔女裁判』を開発した合同会社Re,AER（本社：東京都港区、代表社員：畑 俊行）による、異常を原作するクリエイティブブランド「Acacia（アカシア）」との共同プロジェクト『配信少女ノ裏垢迷宮』の公式サイト、Steamページを公開したことをお知らせします。

裏アカの世界に、閉じ込められた――

生きて出たい？

なら、どこかで待つアカウントの主を見つけ出し

殺せ。

■公式サイト

https://hanoura-maze.com/

■Steamページ

https://store.steampowered.com/app/4078190

あらすじ

世紀のボーカル【ネオン】を筆頭に

SNSで絶大な人気を誇るガールズバンド【ラグドロップス】。

しかしある日、■■■■【■】■■■■■■。

■■■■■■■■■■■、

「■■■■」■■■■■■■■■■

ラグドロップスの罪を告発する。

「■■■■■■■■■、あなたたちのせい」

バンドは前代未聞の炎上に巻き込まれる。

■■■■■■■■――？ 疑心暗鬼に陥るなか、突如スマホが光りだした。

少女たちはSNSの闇が具現化した異界【裏U】へと、引きずり込まれる。

■傍観者諸君、このゲームは下記の２要素で構成されています

■その１！ ダンジョン探索パート

具現化した裏アカダンジョン【U】から、生きて脱出しよう！

裏アカにはびこる悪意モンスターたちを殺しながら

ダンジョンの奥に待つ【裏アカの主】までたどり着こうね

■その２！ ウラオモテがいっぱいのADVパート！

悪意がいっぱいの裏アカは『少女』のうちの誰かのものだよ。

このダンジョンは誰のダンジョンだろう…？

たくさん想像しながら真実にたどり着いて、少女を公開処刑しよう！

かわいそうな女の子を、なすすべなく、見守ろうね

キャラクター

灯野ネオン（ヒノ・ネオン）

#■■■ #■■■ #■■■

CV：―――――――――

誕生日：―――――――――

「刺さらないなら、聴かなくて良いよ」

強気な姿勢と独特なセンスで、絶大な支持を得るカリスマ歌姫。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。

コンプレックス：―――――――――

裏アカ：―――――――――

彩家リイル（サイケ・リイル）

#死にたがり #ギター #ネオン信者

CV：―――――――――

誕生日：―――――――――

「私、毎日遺書を書いてるんですよっ！」

明るくハツラツな少女。自殺が趣味。人との距離感がおかしなときがある。必要とされるのが救いで、頼られると喜ぶ。

灯野ネオン、一ノ瀬カイリとは幼なじみ。

コンプレックス：―――――――――

裏アカ：―――――――――

一ノ瀬カイリ（イチノセ・カイリ）

#へなちょこ #ギター #Fu●k

CV：―――――――――

誕生日：―――――――――

「……今から、ブチかますから……聴けよな……おめーら……（ぼそっ）」

強い女を自称する少女。極めて小柄。 とても攻撃的な口調で他人に当たるが、虚弱体質で声も小さい。ライブ後には必ず倒れてしまう。

コンプレックス：―――――――――

裏アカ：―――――――――

狭間ナギ（ハザマ・ナギ）

#自称サイコパス #ベース #観察者

CV：―――――――――

誕生日：―――――――――

「本音を言えって言うくせに、いざ言ったらキレるんでしょ？」

いつも逆張りをする天邪鬼なボクっ娘。 どこか浮世離れした雰囲気を持つ。 常に他人を観察しており、言葉の選び方が皮肉ぽい。「ボク、感情ないんで」が口癖でサイコパスを自称している。

コンプレックス：―――――――――

裏アカ：―――――――――

神楽クロア（カグラ・クロア）

#献身欲 #ドラム #ポジティブ過剰

CV：―――――――――

誕生日：―――――――――

「天使さまも言ってるよ。なんの心配もいらないって」

いつもおっとり優しい少女。周囲を支えるのが生きがいで、ひとの十倍は感動するクセがある。

常に【天使さま】というぬいぐるみを持っている。【天使さまの声】が聞こえるらしい。

コンプレックス：―――――――――

裏アカ：―――――――――

水無月メイカ（ミナヅキ・メイカ）

#キラキラ #鍵盤担当 #充実充足

CV：―――――――――

誕生日：―――――――――

「メイカをフォローしないと人生シャドバンだよ～？」

明るく華やかなトレンドリーダーの少女。 【いいね】異存で毎日スマホを4台以上持ち歩き、たくさんのアカウントを演じ分けている。自分を華やかに見せる努力は欠かさない。

コンプレックス：―――――――――

裏アカ：―――――――――

二階堂ヒロ

#案内人 #正義 #記憶

CV：東雲はる

誕生日：1月10日

「君たちのような【迷子】を何度も見てきた」

【裏U】を案内する、正義感の強い少女。

かつてとても恐ろしい出来事に巻き込まれたらしい。正義、自殺、いじめなどのワードに反応し、時折苦々しげにする。

コンプレックス：―――――――――

裏アカ：―――――――――

※文中、「■」となっている箇所は、現在暴露可能な範囲外となります。

ゲーム概要

■タイトル：配信少女ノ裏垢迷宮

■ジャンル：裏アカ迷宮ノベルRPG

■原作：Acacia（代表作：魔法少女ノ魔女裁判 https://manosaba.com）

■開発：Acacia Games

■キャラクターデザイン：梅まろ（代表作：魔法少女ノ魔女裁判）

■パブリッシャー：ジー・モード

■プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch(TM)

■対応言語：日本語、簡体字、英語

■CERO：審査予定

■発売時期：2026年

■販売価格：後日公開予定

■権利表記：(C) Re,AER LLC./Acacia (C) G-MODE Corporation

■公式サイト

■Steamページ ※ウィッシュリスト追加募集中

■X（Twitter）

11/9（日）「デジゲー博 2025」にてイベント初出展、グッズ初販売

■G-MODEブース『配信少女ノ裏垢迷宮』

・サークル名：G-MODE

・配置場所 ：Z-01（4階UDXギャラリー）

・実施内容 ：グッズ販売、PV上映

■販売物

商品名：『配信少女ノ裏垢迷宮』ランダム缶バッジ（全8種）

価格 ：1個500円（税込み）

サイズ：56mm

※制作中の画像です

※会場持ち込み数がなくなり次第完売となります

※レジ1回分の購入制限を設定予定です

※後日、通販での販売を予定しています

■イベント概要

・名称：デジゲー博 2025

・開催日時：2025年 11月9日(日) 11:00～16:00(予定)

・開催場所：秋葉原UDX2階 アキバ・スクエア + 4階 UDXギャラリー

・チケット：入場証（チケット）が必要です、詳細は公式サイトをご確認ください

https://digigame-expo.org/(https://digigame-expo.org/)

Acacia（アカシア）について

合同会社Re,AERによるクリエイティブブランド。

Acaciaは、「クリエイターの異常値を観測する」をテーマに、尖ったコンセプトの作品群の原作創出を目的としたブランドです。

その第一歩となった『魔法少女ノ魔女裁判』は、発売直後からSNSを中心に大きな話題を呼び、PC（Steam）版で「圧倒的に好評」97％という高評価、Xフォロワー約20万人を獲得。クラウドファンディングでは累計6,680万円を記録し、SNSを中心に大きな反響を呼びました。

Acacia https://acacia-create.com/

魔法少女ノ魔女裁判 https://manosaba.com/

株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

