「とれ過ぎ注意?!のクレーンゲーム」に、黒い「GODIVA」＆「ぷっちょ」がGiGO限定で登場！「GiGOのブラックフライデー」開催！

写真拡大 (全9枚)

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2025年11月1日(土)から11月30日(日)まで、全国のGiGOグループのお店(一部店舗を除く)にて「GiGOのブラックフライデー」を開催いたします。




概要

・イベント名：GiGOのブラックフライデー


・開催期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日)


・対象店舗：全国のGiGOグループのお店　約310店舗


・内容：


11月1日(土)より「GiGOのブラックフライデー限定プライズ」が登場します。ブラックフライデーにちなんだ「黒」を基調としたデザインの限定プライズ3アイテムが、全国約310店舗のGiGOグループのお店にて展開されます。さらに、11月20日(木)～30日(日)期間中は「ブラックフライデークレーン」が登場。 “とれ過ぎ注意?!”の特別仕様でお楽しみいただけます。


GiGOのブラックフライデー限定プライズ

●GODIVA　ブラックフライデー限定クリスピーショコラ ～GiGO限定～


・登場予定日：2025年11月1日(土)


GODIVAエグゼクティブシェフ・ショコラティエ/パティシエ ヤニック・シュヴォロー氏監修。ワッフルのサクサクとした食感が楽しいひと口タイプのチョコレートです。チョコレート型を新規に開発し、チョコレート上部には「GODIVA」の文字入り。



●GODIVA　ブラックフライデー限定ビッツクッキ-アソート ～GiGO限定～


・登場予定日：2025年11月1日(土)
特徴として、生地にもチョコレートチップにもベルギー産チョコレートを練り込んだひと口サイズのショコラクッキー。本格的なショコラの味わいが楽しめる、2種類のクッキーアソートです。



＜アソート内容＞
・ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ
・ゴディバ ビッツ クッキー ショコラ ソルティ キャラメル



▲GODIVA　ブラックフライデー限定クリスピーショコラ

▲GODIVA　ブラックフライデー限定ビッツクッキーアソート

●UHA味覚糖　BLACK FRIDAY ぷっちょ コーラ味　板チョコ型BOX　～GiGO限定～


・登場予定日：2025年11月15日(土)
ソフトキャンディの中から「ぷちぷち」とした弾力のあるグミが現れ、2つの食感が楽しめるUHA味覚糖の人気商品「ぷっちょ」が、BLACK FRIDAYデザイン＆板チョコ型BOXでGiGOのお店のクレーンゲームに登場します！


※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。　


※展開店舗数は変動する場合があります。




とれ過ぎ注意?!　ブラックフライデークレーン

・登場予定日：2025年11月20日(木)～30日(日)　


・対象店舗：全国のGiGOグループのお店　約310店舗


・展開台数：各店舗1台程度


“とれ過ぎ注意?!”POPが目印の、ブラックフライデー特別仕様のクレーンゲームを展開します。


登場するプライズは随時入れ替わります。


※各店、用意していたプライズがなくなり次第終了します。あらかじめご了承ください。


※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。　　


※展開店舗数は変動する場合があります。




GiGO公式SNSキャンペーン

「GiGOのブラックフライデー」を記念し、GiGO公式XおよびGiGO公式Instagramでキャンペーンを開催します。


●GiGO公式X

【第1弾】2025年10月30日(木)～11月9日(日)　
対象のアカウントをフォローし、該当ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で5名様に、11月1日(土)より登場予定の「GiGO限定 GODIVA ブラックフライデープライズ2種セット」をプレゼントいたします。



【第2弾】2025年11月14日(金)～11月24日(月・祝)　


対象のアカウントをフォローし、該当ポストをリポストしていただいた方の中から抽選で5名様に、11月15日(土)より登場予定の「UHA味覚糖 BLACK FRIDAY ぷっちょ コーラ味　板チョコ型BOX 3個セット」をプレゼントいたします。


・対象アカウント：https://x.com/GENDA_GiGO


・当選連絡：当選者のみにDMにてお知らせいたします。


・応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html





●GiGO公式Instagram

フォローのうえ対象ポストにコメントいただいた方全員に、「GiGOのブラックフライデー」サービス券3種(最大300円分)をプレゼントいたします。サービス券は「GiGOのブラックフライデー限定プライズ」が展開されているクレーンゲーム機、または「ブラックフライデークレーン」でご利用いただけます。



・開催期間：2025年11月1日(土)～11月30日(日)


・対象アカウント：https://www.instagram.com/genda_gigo/


・応募規約：https://tempo.gendagigo.jp/official_instagram_cp/index.html




▲GiGO公式Instagramキャンペーン

▲サービス券がつかえる対象機の目印POP

著作権表記


(C)2023 Godiva All Rights Reserved.


(C)UHA Mikakuto Co.,LTD.


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved