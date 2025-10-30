ナチュラル系雑誌のパイオニア『ナチュリラ』、初の大型イベントを開催！　11/22(土）～11/23(日）、東京都内の「町田パリオ」にて。

株式会社主婦と生活社

2025年11月22日（土） 10:30～17:30

11月23日（日） 10:30～17:00

東京都町田市森野 1-15-13 町田パリオ4F パリオフィールド

小田急線・JR 横浜線 町田駅より徒歩３分

株式会社主婦と生活社（本社：東京都台東区／代表取締役社長 高納勝寿）が発行するムック『ナチュリラ』は、2025年11月22日（土）23日（日）の2日間、東京都町田市にある「町田パリオ」にて、初の大型お買い物イベント「ナチュリラ 心地いい暮らし展」を開催いたします。

『ナチュリラ』の世界観をベースに

「かわいい」「素敵」「あると嬉しい」アイテムが揃う

衣食住のお店が各地から大集合するお買い物イベントです。

なかにはスペシャルなコラボ商品も。

いずれも大量生産ではない、とっておきの品々ばかり。

皆さんの毎日をちょっと楽しく彩ってくれます。

出展ブランドやアイテムは

イベントの公式インスタグラムでもご紹介しています。

ぜひチェックしてみてください。

@naturela_event

町田パリオ4F パリオフィールド（東京都町田市森野 1-15-13）

2025年11月22日（土） 10:30～17:30／11月23日（日） 10:30～17:00

・国内各地から集まった出店者による衣食住アイテムの販売

・EC＆会場同時販売の『ナチュリラ』コラボのアパレルアイテムの販売

・人気手仕事作家やエッセイストによるワークショップ

・編集部ブースにて、『小さな幸せで満たす日々』（主婦と生活社）で紹介した俳優・常盤貴子さんの愛用商品（※一部商品のみ）の販売

このイベントのために作っていただいた特別コラボアイテムを販売します。

01 MUYA（ムヤ） 和歌山からのレア出店 シンプルなのに“今〞を感じる服

02 久米繊維工業 墨田区の老舗T シャツメーカーから着心地のいいスウェットを

身につけると気分が上がるもの

秋冬おしゃれを楽しく彩ってくれるおしゃれのあれこれが並びます。

03 CAHiER（カイエ) 日常使いできる天然石ジュエリー

04 pot and tea（ポットアンドティー) クラフト感にユーモアをひと匙の布小物

05 sCenes（シーンズ） 神戸発、普段着にも合うパールジュエリー

06 corsage.ozawa（コサージュ オザワ） 気負いなく身に着けられる一点物のコサージュ

07 Stitch（スティッチ） 日本の伝統が息づく刺しゅうジュエリー

08 SILKKI（シルッキ） 群馬県桐生市の機屋さんが作るデイリーシルク

09 dot to dot（ドット トゥ ドット） 堀川 波さんのバスケットや刺し子もの

10 AND WOOL（アンドウール）／ muuc（ムーク） 静岡発、ニット＆テキスタイルブランド

11 Creed（クリード） 使いやすくてスタイリッシュなバッグとグッズ

12 ezu（エズ） 群馬から世界へ発信、自分らしさをまとう服

13 OLU NATURAL BASIC（オールナチュラルベーシック） 無染色のカシミヤストールが並ぶ

かわいくておいしいもの

いつものご飯に＋αできる瓶詰や美味しいお茶とお菓子に出会えます。

14 茶屋すずわ 静岡の老舗が提案するお茶のある暮らし

15 山ノ食堂 小田急相模原から“美味しい〞と“愛〞を瓶詰にして

16 WOLD PASTRIES（ウォルド ペストリー） 町田の里山から届く季節の焼き菓子

スペシャル出店

『ナチュリラ』を代表する人気店・静岡県沼津市の「ハル」と店主の後藤由紀子さんがお目見えします！

手を動かせば、かわいいものができ上がる。無心になれる充実のひとときをどうぞ。

18 堀川 波さんの 手仕事小物

19 柳沢小実さんの 手帳講座

20 石川ゆみさんの 布小物

21 菊池しほさんの 布小物

古くてかわいいアンティーク＆骨董

西洋と日本、 どちらも甲乙つけがたい！ 古くてかわいい宝物探しをしてみてください。

22 京都・観山堂 普段の生活に取り入れやすい骨董品

23 BROCANTE（ブロカント) 松田尚美さんのアンティークショップ

24 編集部ブース

俳優・常盤貴子さんが著書『小さな幸せで満たす日々』（主婦と生活社）で紹介している愛用品のほか、ナチュリラのバックナンバーや暮らしまわりの本が並びます。

写真：木寺紀雄 『ナチュリラ’25-‘26秋冬 心地いい毎日のおしゃれ』より

楽しい暮らしの雑貨

“ちょっといい毎日〞に欠かせない暮らしの道具たちをラインナップしました。

25 MISHIM POTTERY CREATION （ミシンポタリークリエイション） 将来アンティークになりうる器を

26 Atelier Yocto（アトリエヨクト） 南アルプスの麓・山梨県白州にある家具や道具のお店

27 かもしか道具店 三重県で萬古焼を中心としたキッチンウエアを展開

※すべてお店ごとのお会計となります。現金のみ／キャッシュレスのみでのお支払いとなるお店もあります。

※エコバッグご持参にご協力ください。

※天候等によっては開催期間や内容が予告なく変更する場合もあります。