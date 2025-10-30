【STRIPE CLUB】人気のアニメーション作品や映画のキャラクターたちが大集合！『大人のキャラクターTシャツコレクション』を10月30日(木)に発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開する自社ECサイト「STRIPE CLUB」は、『大人のキャラクターTシャツコレクション』を10月30日（木）に発売いたします。

特集ページ：https://stripe-club.com/s/craft/2510/sct/(https://stripe-club.com/s/craft/2510/sct/)

「STRIPE CLUB」に、世界中で愛される様々なキャラクターたちが大集合。キャラクターを愛するすべての大人に向けて、お気に入りキャラクターへの想いを大切にしながら、自分らしくファッションに取り入れられる『大人のキャラクターTシャツコレクション』を展開いたします。

第1弾となる今回は、全12種類のTシャツが勢揃い。アメリカの子ども向けブランド『SESAME STREET』からは、人気のキャラクター「クッキーモンスター」、「ビッグバード」、「アーニー」「バート」をピックアップ。胸元へステッカー風のキャラクターアートを施し、背面には手書き風の作品ロゴを取り入れました。

「ディズニープリンセス」シリーズは、フロントに優美さが引き立つ上品なカラーのプリンセスとサインを配しました。背面には、作品ロゴと人気のサブキャラクターたちをあしらい、後ろ姿にもさりげないこだわりを演出します。

そのほか、トレンドのブラウンカラーを基調に、大人カジュアルなデザインに落とし込んだ「ミッフィー」シリーズ、作中での言葉とサングラス姿が可愛い「パワーパフ ガールズ」を組み合わせたロゴTシリーズもラインアップしております。

全アイテム、ピグメント加工による味わいある風合いで、カジュアルに着こなしやすい雰囲気に仕上げました。体型を拾わない余裕のあるシルエットのフリーサイズ展開で、ユニセックスでもお楽しみいただけます。

また、11月発売の第2弾では、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「スター・ウォーズ」「マイメロディ」などをはじめとした、様々なキャラクターが登場予定です。

世代を越え愛され続けるキャラクターたちのTシャツコレクションより、お気に入りのデザインをぜひ見つけてみてください。

■STRIPE CLUB 『大人のキャラクターTシャツコレクション』販売概要

発売日：10月30日（木）18時

販売場所：自社ECサイト「STRIPE CLUB」( https://stripe-club.com/s/craft/2510/sct/ )

価格：\3,490（税込）

■STRIPE CLUB 『大人のキャラクターTシャツコレクション』 アイテム詳細

※サイズは全てフリー

【SESAME STREET】

クッキーモンスター/T

ビッグバード/T

アーニーとバート/T

※本商品は、米国非営利団体セサミワークショップとの商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画・製造したものです。

【miffy】

miffy/ストライプT

boris/ストライプT

miffy/ロゴT

※本商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画・製造したものです。

【パワーパフ ガールズ】

ブロッサム/T

バブルス/T

バターカップ/T

※本商品は、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画‧製造したものです。

【Disney PRINCESS】

シンデレラ/T

ジャスミン/T

オーロラ/T

※本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画・製造したものです。