明治浪漫ファンタジー「あやかし恋廻り」配信7周年　コミカライズ単行本を12月1日（月）発売！周年を記念したコラボカフェの開催も決定

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル

「あやかし恋廻り」が10月30日(水)に配信7周年を迎えたことをお知らせいたします。

「あやかし恋廻り」 (以下、「あや恋」)は、文明開化で華やぐ明治時代の帝都を舞台に、突然陰陽師の力に目覚めた主人公が、前世の縁で結ばれた妖（あやかし）たちと共に大いなる陰謀に立ち向かっていく、明治浪漫ファンタジーです。2018年に配信開始して以降、華やかでハイカラな世界観や魅力的なキャラクター、そしてストーリーを彩る美麗なイラストが支持され、今年で7周年を迎えることができました。

2024年より連載を開始したコミカライズ作品「あやかし恋廻り 暁の誓い」の単行本コミックス第1巻が12月1日（月）に発売が決定いたしました。漫画でもぜひ「あや恋」の世界をお楽しみください。

また、周年を記念してコラボカフェの開催も決定いたしました。コラボメニューや特典・グッズ、特別企画を準備しております。詳細は後日発表いたしますので、続報にご期待ください。

「あや恋」はこれからも様々な形で、魅力的なあやかしたちとの明治浪漫ファンタジーをお届けして

まいります。

「あやかし恋廻り」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/ayakoi/(https://products.voltage.co.jp/ayakoi/)

「あやかし恋廻り」公式X (@ayakoi_official)： https://x.com/ayakoi_official(https://x.com/ayakoi_official)

「あやかし恋廻り」イラストチーム公式X『リアンの2階』(@ayakoi_lien)：https://x.com/ayakoi_lien(https://x.com/ayakoi_lien)

コミカライズ単行本を12月1日（月）発売！

「カドコミ」にて連載中の「あやかし恋廻り 暁の誓い」単行本コミックス第1巻がKADOKAWA B‘s-LOG COMICSより12月1日（月）に発売いたします。漫画で紡がれる「あや恋」の世界をぜひお楽しみください。

◆作品概要

タイトル：あやかし恋廻り 暁の誓い

漫画：もんだば

もんだば先生X（@Moonda8shu）：

https://x.com/Moonda8shu

シナリオ構成：紺野潤

紺野潤先生X （@knn_jun） ：

https://x.com/knn_jun

原作・監修：ボルテージ

出版：KADOKAWA

作品ページ（カドコミ）：

https://comic-walker.com/detail/KC_006129_S/episodes/KC_0061290000200011_E(https://comic-walker.com/detail/KC_006129_S/episodes/KC_0061290000200011_E)

7周年を記念してコラボカフェの開催が決定！

あや恋の7周年を記念してコラボカフェの開催が決定いたしました。

コラボメニューや特典・グッズ、特別企画を準備しております。詳細は近日公開予定ですのでお見逃しなく！

開催時期：2025年12月予定

「あやかし恋廻り」について

あやかし恋廻りは、文明開化で華やぐ明治時代の帝都を舞台に、突然陰陽師の力に目覚めた主人公が、前世の縁で結ばれた妖（あやかし）たちと共に大いなる陰謀に立ち向かっていく、明治浪漫ファンタジーです。

2018年10月に配信に開始以降、明治を舞台とした世界観や個性豊かなキャラクター、美麗なイラストが人気を博し、2024年10月に7周年を迎えました。

2024年5月に2.5次元舞台を上演したほか、2024年12月にコミカライズの連載も開始しておりアプリ外への展開も精力的に行っております。

「あやかし恋廻り」

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)