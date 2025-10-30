公教育向け探究学習プラットフォームを開発する株式会社小学館集英社プロダクション、「６Pチーズ」を販売する雪印メグミルク株式会社と連携した探究学習プログラムの無償提供・申込受付を開始

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下ShoPro）は、株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）と共同開発している公教育向け探究学習プラットフォームの第六弾コンテンツとして、「６Pチーズ」を製造・販売する雪印メグミルク株式会社と連携したプログラムの提供を開始いたしました。

本プログラムでは、自分の夢や目標を考えるとともに、雪印メグミルクが販売する「６Pチーズ」が70年以上支持されるために継続してきた取り組みを知り、目標達成に向けた行動を自ら設計するプロセスを体験します。例えば小学校３・４年生国語の学習指導要領にある「話すこと・書くこと」に紐づく単元や、総合的な学習の時間等と連動して、思考・判断・表現力を育むプロセスを実践できる探究学習教材を提供いたします。

ShoProでは、キャラクターのライセンス管理やアニメーション制作などのメディア関連事業に加え、通信教育や幼児教室の運営などの教育関連事業で長年にわたり培ってきた子どもの能動性を高める資源や教材開発ノウハウを有しており、多様な企業活動を題材に授業で扱う教材を制作して、教育現場から高い信頼を得ているCOMPASSの学校チャネルを活かし全国の小中学校向けに無償でお届けするサービスを提供しております。

本サービスでは企業が有する資源や魅力を教材化しいつもの教員が実施する学校の授業にお届けすることで、日常の学びを通じて児童生徒やその先の保護者様へ企業が伝えたい価値を伝えてまいります。

昨今の教育現場では、「社会に開かれた学び」の重要性が叫ばれる一方、多忙な教員の皆さまは自力での企業連携や、新たな教材の準備に課題感を感じており、ますます企業連携型コンテンツのニーズが高まっています。そんな教育現場の課題に寄り添うサービスとして、学校・教育委員会向けには無償で教材を提供いたします。

また、新たな学びの手法として注目を集める「探究学習/探究的な学び」に対応した教材により、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを支援すると共に、社会とのつながりを意識し、児童生徒が自ら能動的に学びに向かえるよう促します。

いつもの先生による日常の授業の中での濃い接触を通じ、子どもたちは企業や社会への理解を深めるだけでなく、家庭に帰ってからも保護者などにその体験を自分の言葉で伝え、「活きた価値体験」へと昇華させていきます。

＜公教育向け探究学習プログラム制作のご発注について＞ ～企業・団体様向け～

◆申し込み期間： 随時受付中

◆教材提供先 ： 全国の小学校・中学校及び先生

◆実施学年 ： 小学校１年生～中学校3年生

◆費用 ： 実施内容に応じてお見積りさせていただきます。 ※学校様の導入は無償

ShoProは今後もCOMPASSをはじめとする小学館グループと連携し、子どもたちに「未来を創る力」を育んでいただくために、実社会と教科を紐づけた企業連携型の探究学習教材を学校・先生向けに無償で提供してまいります。

◆小学館集英社プロダクションについて URL：https://www.shopro.co.jp/

「エデュテインメント」を理念に掲げ、メディア事業・エデュケーション事業を中心に事業を展開しています。

教育領域においては、長年にわたる幼児教室や通信教育の運営ノウハウを活かして幅広い世代へのサービスを展開しており、近年では小学生向けオンライン講座「小学館の探究楽習(R)」を一般向けにサービス提供しているほか、昨年10月より公教育パッケージとして小学生～高校生向けにも探究型学習教材「小学館の探究楽習(R)」を各教育機関や自治体向けに提供。大阪府と大阪市より受託し制作した公教育向けの探究教材「高校生向けEXPO教育プログラム」では、2025年の大阪・関西万博を題材に「未来社会」について考えることを目的にした自治体独自の“探究的な学び”を提供しています。

◆COMPASSについて URL：https://qubena.com/

AIが児童生徒一人ひとりの習熟度に合わせて最適な問題を出題するAI型教材「キュビナ」を開発し、2021年度には小学校・中学校の5教科対応版をリリース。さらに文部科学省検定済みの主要教科書に準拠した問題を搭載した「キュビナ 教科書×AIコンテンツ」を2023年11月以降続々とリリースするなど、教科書と教材をシームレスに接続することで「子どもたちを中心としたシームレスなデジタル学習基盤」の構築を目指しています。