J:COM×時代劇専門チャンネル 北大路欣也主演オリジナル時代劇最新第9作『三屋清左衛門残日録　永遠(とわ)の絆』にお笑いコンビ・藤崎マーケットがエキストラ出演！

JCOM株式会社

主演の北大路欣也さん（写真左から2人目）、シリーズ初出演となる上川隆也さん（写真右から2人目）と一緒に。

左が田崎佑一さん、右がトキさん (C)日本映画放送／J:COM／BSフジ





JCOM株式会社と「時代劇専門チャンネル」を運営する日本映画放送株式会社の共同製作による、北大路欣也さん主演の大人気オリジナル時代劇『三屋清左衛門残日録』シリーズ最新第9作『三屋清左衛門残日録 永遠の絆』に、お笑いコンビ・藤崎マーケットの田崎佑一さんとトキさんのエキストラ出演が決定いたしました。

『三屋清左衛門残日録』シリーズは、藤沢周平の傑作小説を原作に、前藩主用人の職を退き隠居した三屋清左衛門の第二の人生を、身の回りに起こるさまざまな出来事とともに描いた作品で、2016年の第1作から8作品にわたって続く大人気オリジナル時代劇シリーズです。田崎さんとトキさんは米問屋のもとで働く人足頭役として出演。声を張り上げて仲間の人足たちを鼓舞する見事な演技を披露しました。

京都・太秦の撮影所に入っても、2人は「ドッキリなんでしょ？」「実は歩いて大阪まで帰らされるんでしょ？」と今回の出演に「信じられない」といった表情でしたが、衣装合わせやカツラ合わせをしてようやく「どうやら本当っぽいぞ」と重大な任務を認識した様子。演技後の感想を、田崎さんが「いつもと違ってとても緊張しましたが、すごい貴重な体験をさせていただきました」と語れば、トキさんは「22年間のコントで培ったものを全部入れようと思って演技しました。目標のNGなしで終えられてよかったです」と興奮気味に話しました。今回、シリーズ初出演となり、2人が演じる人足頭をとりまとめる米問屋の富商・能登屋を演じる上川隆也さんからも「急にカメラが回る状況にもかかわらず、腹から声の出る、いいお芝居でした」とお墨付きをいただくことができました。

2人の時代劇初出演となる『三屋清左衛門残日録』シリーズ最新第9作『三屋清左衛門残日録 永遠の絆』は、2025年12月7日（日）19時より日本映画＋時代劇 4Kで放送、J:COM の動画配信サービス「J:COM STREAM」でも独占配信いたします。この機会にぜひご覧ください。

衣装に身を包んで「ラララライ」と気合入れ！ (C)日本映画放送／J:COM／BSフジ



▶藤崎マーケットさんの撮影舞台裏映像や、各出演者のコメント映像ほか、『三屋清左衛門残日録』シリーズ最新第9作『三屋清左衛門残日録 永遠の絆』の情報は以下の作品概要・特設サイトをチェック！



【作品概要】

『三屋清左衛門残日録 永遠（とわ）の絆』

(C)日本映画放送／J:COM／BSフジ

■放送・配信日時：

日本映画＋時代劇 4K で2025年12月7日(日)19時00分よりTV初放送

J:COM STREAMでも同時刻に独占配信開始

※J:COMプレミアチャンネル（J:COM TV 299ch）でも同時放送 ※HD放送

時代劇専門チャンネルでは2026年3月放送予定

■特設サイト：

https://www2.myjcom.jp/special/tv/drama_jidaigeki/mitsuya9/(https://www2.myjcom.jp/special/tv/drama_jidaigeki/mitsuya9/?utm_campaign=gs_2510_prtimes_mitsuya9&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

＜J:COM STREAM について＞

「J:COM STREAM」は、J:COMが提供する動画配信サービスです。人気のアニメや国内外の映画やドラマ、さらにTELASA・Paramount＋作品など、多彩なコンテンツを提供しています。

▶J:COM STREAMの詳細・お申込みはこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/stream/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_streamlp&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)

「J:COM TV シン・スタンダード」なら、「J:COM STREAM」とライブ放送も充実の専門チャンネルがセットで楽しめます。

▶J:COM TV シン・スタンダードの詳細はこちら

https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/(https://www.jcom.co.jp/guide/starter/tv/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_startetv&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)