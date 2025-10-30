安倍乙ら劇団4ドル50セントのメンバーが出演、舞台公演と連動したドラマプロジェクト『藤色の封筒』を2025年11月6日（木）23時より「ABEMA」にて無料放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、秋元 康氏が総合プロデュースする劇団4ドル50セントのメンバーが出演し、劇団の舞台公演とも連動するドラマプロジェクト『藤色の封筒』（全8話）を2025年11月6日（木）23時より「ABEMA」にて無料放送いたします。

このたび、「ABEMA」にて無料放送が決定した『藤色の封筒』は、“生きることに躓いた人間に救済資金が配られる”という都市伝説・藤色の封筒を中心に展開するミステリードラマです。本ドラマの舞台は、都内某所にひっそりと佇む一軒のバー。そこは、都市伝説という少し変わった趣味を共有する常連客たちで賑わっています。配信者やインフルエンサー、純粋にその世界を愛する会社員など、立場も目的も異なる人々が日々集う中、ある日、仲間のひとりが突然姿を消してしまいます。その出来事をきっかけに、彼らは思いもよらぬ事件へと巻き込まれていくことに。一見無関係に見えた出来事が、実はひとつの真相へと繋がっていく――。複雑に絡み合う謎と人間模様を描く、極上のミステリーです。

本作で主演を務めるのは、『仮面ライダーガッチャード』で銀杏蓮華役を演じ話題を集めた俳優・安倍乙。安倍は視聴者に「物語が進むにつれて、少しずつ明らかになっていく“秘密”と“想い”をぜひ見届けてください」とコメントを寄せています。（※以下リリース下部にコメント全文あり）

さらに、2026年春には本作と連動した舞台公演の開催も予定されています。藤色の封筒に隠された真実とは――。ドラマと舞台、二つの世界で描かれる謎の行方にご注目ください。

都市伝説を題材にしたミステリードラマ『藤色の封筒』は、2025年11月6日（木）夜11時より「ABEMA」にて無料放送いたします。ぜひご覧ください。

■安倍乙コメント全文

脚本をいただいて読んだ時は、今までに挑戦したことのない役柄で不安もありましたが、それ以上にワクワクしました。自分の新しい一面を表現できるように、役と真摯に向き合いながら丁寧に演じました。藤色の封筒の真相とは？語が進むにつれて、少しずつ明らかになっていく“秘密"と“想い”をぜひ見届けてください。登場人物それぞれの選択が絡み合い、最後に待つ真実にきっと心を動かされると思います。

■ミステリードラマ『藤色の封筒』（全8話）放送概要

配信日時：2025年11月6日（木）23時～ ※以降木曜23時より放送

放送チャンネル：ABEMA SPチャンネル

#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9rRFrDHi5FxB75

キャスト：

Naokiman Show

安倍 乙

田中 音江

青木 瞭

久道 成光

植村 颯太

細井 学

まいきち

だんどり

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。