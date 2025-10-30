周年企画「心斎橋PARCO 5th ANNIVERSARY」開催

株式会社パルコ

心斎橋PARCO（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3）は、2025年11月に開業5周年を迎えます。

開業以来、「ファッションビルや百貨店の枠を超え、“モノとコト”、“日常とアート”がボーダレスに交わる新しい商業ビル」をコンセプトに掲げ、“こだわり”や“彩り”のある〈モノ〉や〈コト〉、感性を刺激する〈アート／カルチャー〉を大切にしながら、新しい都市型PARCOを体現する「NEW COMPLEXビル」として、多彩な価値や体験の提供・発信を続けてまいりました。

これまでの歩みを踏まえ、まだ誰も知らない新たな一歩を踏み出す。そこから何かが変わり始める前触れ”前兆“をテーマに周年企画「心斎橋PARCO ５th ANNIVERSARY」を2025年11月14日（金）～11月25日（火）の期間にて開催いたします。

心斎橋PARCO 5th ANNIVERSARY

特設サイト：https://shinsaibashi.parco.jp/page/5th-anniversary/

心斎橋PARCOが5周年を機に放つ、新たな実験と挑戦

一夜限りのアニバーサリーパーティーを開催

アニバーサリー初日の11月14日（金）17:00～20:00には、「CIRCUS OSAKA」とタイアップし心斎橋PARCOの5周年を祝う一夜限りの全館ジャックパーティーを開催。新たな心斎橋PARCOへと向かう“転換点”を体感できる時間をお楽しみください。

各界の大物・実力派と組むスペシャルプログラム

- DOMMUNE×心斎橋PARCO5th anniversary SPECIAL PROGRAM

登壇：宇川直宏/東瀬戸悟/山本精一 ライブ：山本精一/kk manga/黒岩あすかと夜

文化発信拠点としてのPARCO

- 宮崎あおい特別写真展「これからのこと」PARCO Wall Galleryトークイベント出演：宮崎あおい/箭内道彦- 『FRAGMENT UNIVERSITY supported by SHINSAIBASHI PARCO』 教授：藤原ヒロシ- VERDY‘S GIFT SHOP- BAD MORNING! CLUB -vol.6- 出演：近田春夫/小泉今日子

過去の挑戦と創造を未来につなぐ特別展示

- 「パルコを広告する」 1969 - 2025 PARCO広告展- COSMIC LAB presents「味園大宇宙展」 supported by PARCO

ローカルメディアと仕掛ける、カルチャー共創イベント

- 京都のギャラリー&ショップ”VOU”のPOPUP『VOU/棒 10th presentsXO棒 -XrossOverVOU- TOUR』- MARZEL 5th ANNIVERSARY PARTY- Meets Regional presents GOMA×松尾諭 トークショー 登壇：GOMA/松尾諭

心斎橋PARCO 5周年を記念した限定商品・先行商品販売・フェア

Ground Y/WOOLRICH/kolor/UN3D./UNITED ARROWS等、人気ブランドが心斎橋PARCOの５周年を祝う限定商品を販売。先行販売商品やノベルティ、お得なキャンペーン等お買い物をお楽しみいただけるフェアも多数ご用意。

SHINSAIBASHI PARCO 5th Anniversary OPENING PARTY powered by CIRCUS OSAKA

CIRCUS OSAKA とタイアップした 5th ANNIVERSARY OPENING PARTY にご招待いたします。

館内各フロアでのDJイベントやドリンクサービスをご用意しアニバーサリーをお祝いします。

日時：11月14日（金）17:00-20:00

会場：B1F/1F/2F/3F/4F・各特設会場

DJラインナップ：

B1F VERDYアート壁面前・・・Swami sound（＠swamisound(https://www.instagram.com/swamisound?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)） / Cazbow（＠cazbow_mr(https://www.instagram.com/cazbow_mr?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)）

1F PORTER EXCHANGE前・・・YUVIE（＠yuvieee08(https://www.instagram.com/yuvieee08?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)） / KCD（＠kcd0o(https://www.instagram.com/kcd0o?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)）

2F ２G前・・・Chae（＠chae.25(https://www.instagram.com/chae.25?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)） / dj AGEISHI（＠djageishi4662(https://www.instagram.com/djageishi4662?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)）

3F STUDIOS前・・・RICO（＠dj_rico06(https://www.instagram.com/dj_rico06?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)）

4F ADAM ET ROPE・・・MARU（＠tatsu_mt9(https://www.instagram.com/tatsu_mt9?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)） / SEIJI（＠michael_seiji_(https://www.instagram.com/michael_seiji_?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)）

【SPECIAL NOVELTY】

心斎橋PARCO 5th ANNIVERSARY 期間中、館内にて6,500円(税込・期間中合算可)以上お買上げいただいた方に先着で「CIRCUS OSAKA」とコラボした『オリジナル有線イヤホン』をプレゼント！

期間：2025年11月14日（金）～11月25日（火）

引換場所：B1F 特設会場

※引換会場にて11月14日（金）～11月25日（火）期間中のお買上げレシートをご提示ください。

※お一人様1回まで※先着順 ※なくなり次第終了

EXHIBITION

「パルコを広告する」 1969 - 2025 PARCO広告展

心斎橋PARCO開業5周年を記念し、 2023年に渋谷PARCOにて開催し好評を博した、パルコの広告表現を通覧できる展覧会 “「パルコを広告する」1969 - 2025 PARCO 広告展” を開催。本展は、パルコが開業した1969年から半世紀を超える広告クリエイティブの歴史を現在の視点で再解釈し、一望できる展覧会となります。

11月15日（土）にはトークイベントを開催いたします。

●展示

会期：2025年11月14日（金）～11月30日（日）10:00～20:00 ※最終日18:00閉場

会場：14F・PARCO GALLERY

●トークイベント

登壇：千原徹也（れもんらいふ）/伊藤弘（グルーヴィジョンズ）

日時：2025年11月15日（土）14:00～15:30

会場：B2F・特設会場

COSMIC LAB presents「味園大宇宙展」 supported by PARCO

空中ステージを擁した“世界最大級の巨大キャバレー”だった創業時から現在まで、70年にも及ぶ歴史に幕を下ろすこととなった1956年創業の複合レジャー施設『味園ユニバースビル』。20年以上味園ユニバースビルを拠点に活動してきたCOSMIC LABが、味園ユニバースビルの70年の歴史を紹介する展覧会「味園大宇宙展」を開催。このビルから発掘された歴史的資料や特徴的な照明や内装部材を再構築した空間展示と共に、数多くのアーティストの創造性の源泉でもあるこの”宇宙”へ思いを巡らせる。

会期：2025年11月14日（金）～11月30日(日)

会場：9F・EVENT SPACE

※11月14日（金）は17:00 OPENとなります。

※11月14日（金）17:00-20:00は内覧会実施いたします（一般入場可）。

宮崎あおい特別写真展「これからのこと」PARCO Wall Gallery

心斎橋 PARCO開業5周年と宮崎あおいさん生誕40年を記念し、写真家の藤井保さん、クリエイティブ・ディレクター箭内道彦さんらと共に撮り下ろした特別写真展を開催。

さらに「月刊 風とロック（定価0円） 宮崎あおい生誕40年記念特別号」を心斎橋PARCOにて限定配布いたします。

11月18日（火）にはトークイベントを開催いたします。

●展示

会期：2025年11月14日（金）～12月14日（日）

会場：1F/2F/3F/14F・PARCO Wall Gallery

●トークイベント

登壇：宮崎あおい/箭内道彦

日時：2025年11月18日（火）

会場：14F・SPACE14

『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』

東京・神保町のNew Galleryにて開催された、大滝詠一によるレーベル「ナイアガラ・レコード」創立50周年を記念した特別企画展『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』の巡回展が、心斎橋PARCO 4F「プレミアムギャラリーセレクトショップ」にて開催。展示の世界観に連動する形で、Cornelius、スチャダラパー、Night Tempo、原口沙輔、千葉大樹（from Kroi）、Mega Shinnosukeらが参加した『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP』（2025年7月7日発売）もアナウンスされ、視覚と聴覚の両面から記念イヤーを彩っています。

会期：2025年11月14日（金）～1月7日（水）

会場：4F・プレミアムギャラリーセレクトショップ

POPUP/EVENT

VERDY's GIFT SHOP

グラフィックアーティストVERDYの期間限定のポップアップショップ、VERDY’S GIFT SHOPを開催します。VERDYが手掛ける『Wasetd Youth』『Girls Don’t Cry』のニューアイテムをはじめ、『BOTT』やタトゥーアーティスト TAPPEIとのコラボレーションアイテムを11月22日（土）より12月7日（日）までの毎週末に販売いたします。

会期：2025年11月22日（土）～12月7日（日）

会場：1F・THE WINDOW

VOU/棒 10th presentsXO棒 -XrossOverVOU- TOUR

京都のギャラリー&ショップ” VOU/棒”のPOPUPを開催。

11月23日（日）にはポップアップツアー最終拠点ということでクロージングパーティーを開催。VOU/棒と関西の独自な匂いのカルチャーを体現するアーティストがクロスオーバー反応を起こし、お客さんと共に楽しい空間を創出します。

●POPUP

会期：2025年11月14日（金）～11月25日（火）

会場：B1F・POP UP SPACE

●『心斎橋PARCO 5周年 & VOU/棒 10周年 記念VOU/棒 POPUP TOUR「XO棒」CLOSING PARTY』

日時：11月23日（日）19:00～23:00

会場：B2F・特設会場

出演者：最後の手段/NONCHERRY 他

味な副音声 ~voice of food~５周年＆本が出た記念 SPECIAL STAND「おいしくってありがとう」

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)が展開する、フードエッセイスト・平野紗季子が手掛ける人気ポッドキャスト・ラジオ番組『味な副音声 ~voice of food~』 。番組5周年を記念し発売された書籍『おいしくってありがとう 味な副音声の本』（河出書房新社）の刊行を記念し、スペシャルポップアップを開催いたします。

さらに11月16日（日）には「味な副音声~voice of food~」公開収録を開催。

●POPUP

会期：2025年11月14日（金）～11月18日（火）

会場：１F・商店街側入口南口

● 「味な副音声~voice of food~」公開収録

日時：11月16日（日）13:30開場 14:00開演 15:30終了予定

会場： 14F・SPACE14

登壇：平野紗季子/田辺智加(ぼる塾)

チケット販売ページ(https://t.livepocket.jp/e/ajinafukuonsei_1116_parco)

PENDLETON

アメリカを代表する老舗テキスタイルメーカー、PENDLETON。これまで数多くのコラボレーションを生み出してきたのはご存知の通りだが、ユース界隈で人気のブランドとの取組みはほぼ皆無。そこで始動をさせたのが実力派若手ブランドとのマッチアッププロジェクト。声をかけたのはDAIRIKU、KAMIYA、SUGARHILLの3ブランド。

会期：2025年11月1日（土）～11月16日（日）

会場：1F・THE WINDOW

Derrailleur Brew Works

大阪・西成に醸造所を構える「Derailleur Brew Works（ディレイラブリューワークス）」がB1Fに期間限定で登場。国内外の品評会で受賞歴多数の銘柄を中心に、定番＆季節限定ビールをセレクト。今回は、ビール醸造の副産物である「麦芽粕」をつかった焼き菓子も販売。

会期：2025年11月14日（金）～11月24日（月）

会場： B1F・THE KITCHEN

DOMMUNE×心斎橋PARCO5th anniversary SPECIAL PROGRAM

現代日本のアートシーンの中でも際立った存在感を放つ宇川直宏が、新たな文化の発信拠点として渋谷PARCOに開局させたファイナルメディア『SUPER DOMMUNE』の大阪出張版。

トークテーマ：難波ベアーズと関西オルタナティヴミュージックカルチャー

登壇：宇川直宏/東瀬戸悟/山本精一 ライブ：山本精一/kk manga/黒岩あすかと夜

日時：2025年11月14日（金）

会場：14F・SPACE14

※イベントは予告なく変更になる場合がございます。

※詳細は後日、DOMMUNE公式HPにてご案内いたします。

https://www.dommune.com/(https://www.dommune.com/%E2%80%8B)

FRAGMENT UNIVERSITY supported by SHINSAIBASHI PARCO

独自のインプット術や発想術、斬新なコラボ論を体系化し大好評を博した教育プログラム、「FRAGMENT UNIVERSITY 藤原ヒロシの特殊講義 非言語マーケティング」。

心斎橋PARCOの開業5周年を記念し、初めて大阪で開講されます。さらに今回は学生のみ受講可能。一日限りの特殊で特別な講義が始まります。

日時：2025年11月15日（土）17:00開演 18:00終演予定

会場：14F・SPACE14

チケット販売ページ(https://t.livepocket.jp/e/8kvz-)

やっと会えたね

東京・恵比寿の「Time Out Cafe＆Diner」で不定期開催されている人気イベント。渋谷のセレクトショップ「BOY」のオーナーであるTOMMYやLicaxxxをはじめ川辺素（ミツメ）や吉田靖直(トリプルファイヤー)が出演し、パーティーをより一層盛り上げる。

出演：川辺素 / TOMMY（BOY）/ Licaxxx/吉田靖直（トリプルファイヤー）

日時：2025年11月17日（月）20:00-23:00

会場：B2F・特設会場

MARZEL 5th ANNIVERSARY PARTY

関西のヒト・コト・カルチャーを発信するWEBメディア『MARZEL』の5周年記念パーティー。これからも関西のカルチャーシーンで活動するヒトたちを応援するべく、新しい出会いと刺激とグルーヴが巻き起こる、そんなパーティーを企画。

TALK SESSION：牧田耕平（THE UNION）/TANY（IMA:ZINE）/SHUJI（GOOD TIMES）

DJ：Coming soon

FOOD：FAT DOG STAND/That’s PIZZA

日時：2025年11月21日（金）18:00-22:30

会場：B2F・特設会場

BAD MORNING! CLUB -vol.6-

近田春夫×小泉今日子がプロデュースする大人の朝活イベント「BAD MORNING! CLUB」が大阪・心斎橋PARCOにやってくる！関西エリア初開催となる今回は、PARCO開業5周年のメモリアルイヤーとのコラボレーション！

出演者:近田春夫/小泉今日子 ほか

日時：2025年11月24日（月）8:00 OPEN

会場：B2F・特設会場

チケット販売ページ(https://t.livepocket.jp/e/tei1v)

Meets Regional presents GOMA×松尾諭 トークショー

日本を代表するディジュリドゥ奏者 GOMAと、テレビ、映画、舞台などで活躍する俳優・松尾諭による異色のトークショー。ともに関西出身で、90年代のストリートカルチャーを経由した表現者ふたりが、さまざまなテーマを交えつつ、ふたりの好きな音楽を流しつつ、そしてミーツセレクトのお酒を堪能しつつ…！？ のトークショーを開催。

日時：2025年11月25日（火）20:00～23:00

会場：B2F・特設会場

Shinsaibashi PARCO 5th Anniv. 「ザ・ニューワールド」レセプションパーティー

心斎橋PARCO 5周年を記念し、ミシュランガイド京都・大阪2023・2024ビブグルマン掲載店 B2F「ザ・ニューワールド」にてレセプションイベントを開催。スペシャリテの「あての盛り合わせ」の無料提供だけではなく、鳥羽シェフ自ら作るスペシャルメニューの提供も。

日時：2025年11月14日（金）OPEN 20:00 / CLOSE 23:00

会場：B2F・ザ・ニューワールド店内

更年期SHOWガール～The Musical～

2005年に結成されたライブパフォーマンスユニット「gravity」（シルビア・グラブ、岡千絵、林希）が、結成20周年を記念して初のミュージカル公演を開催。第一線で培ってきた個性と表現力を融合し、圧巻のパフォーマンスで“エンターテインメントの真髄”を描き出します。

チケット販売ページ(https://shinsaibashi.parco.jp/space14/information/detail/?id=34887%E2%80%8B)

●日時：

2025年11月29日（土）14:00～/18:00～

11月30日（日）13:00～

※開場は開演の30分前

●会場： 14F・SPACE14

5th ANNIVERSARY限定商品や先行販売商品が登場！

心斎橋PARCO 5周年を記念し、各ブランドより限定商品や先行商品の販売、ノベルティなどお買い物をお楽しみいただけるフェアを実施いたします！

☆商品ラインナップはこちら(https://shinsaibashi.parco.jp/page/5th-anniversary/)から

心斎橋PARCO 5th ANNIVERSARYを祝うビジュアル/メッセージ

心斎橋PARCOは、開業5周年を記念し「前兆」をテーマにしたコンセプトビジュアルとメッセージを公開。

「前兆」というテーマのもと、大阪の街を舞台に“風”を描いたビジュアルのクリエイティブはThe GentlewomanやWSJ.Magazineなどで活躍するレイナ・オガワ・クラークと香港出身でロンドンを拠点に活動するフォトグラファー、JoyceNG.が担当。モデルには2025年5月号『VOGUE JAPAN』で表紙を飾るなど、国内外のファッションシーンで注目を集めているMona Kawasakiを起用し、大阪の街の息づかいや色彩を通じて、変化の予感を表現する。

-前兆-

どこからか吹き抜ける強い風。

何かが変わりはじめる前触れだ。

水の都として歩みを重ね

多様な文化と都市の未来が交差する大阪。

いま世界が注目するこの街で、

心斎橋 PARCO は 5 周年を迎え、

新たな一歩を踏み出そうとしている。

まだ誰も知らない明日に向かって。

CD/Styling：レイナ・オガワ・クラーク

Photo/Movie：JoyceNG.

Model：Mona Kawasaki

レイナ・オガワ・クラーク氏、 JoyceNG.氏のインタビューはこちら(https://shinsaibashi.parco.jp/feature/detail/?id=2655)からご覧いただけます。

AD/Logo design

坂脇 慶｜Kei Sakawaki

アートディレクター、グラフィックデザイナー。出版物、ビジュアル・アイデンティティ、ウェブサイト、映像、空間設計など、領域や規模を横断するプロジェクトを多様なコラボレーターとともに手がける。主な仕事に、Gucci「Bamboo 1947: Gucci Celebrates 60 Years in Japan 展」（2024）、「士郎正宗の世界展」（世田谷文学館／2025）、「しないでおく、こと。一芸術と生のアナキズム」（豊田市美術館／2024）など