「ほっともっと」長野県限定発売！500(ワンコイン)ランチシリーズに新ラインアップ！ 「とり天ランチ」

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年9月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

「ほっともっと」では、平日の10時～14時限定メニューとして、ランチに最適な高コスパメニュー「500(ワンコイン)ランチシリーズ」を10月1日(水)より長野県限定で発売中です。

その第2弾として、とり天や野菜の天ぷらを楽しめる『とり天ランチ』を11月4日(火)より新発売いたします。

■平日ランチタイム限定！「500(ワンコイン)ランチシリーズ」第２弾！ うれしい価格で、『とり天』が楽しめる！

「ほっともっと」長野県限定で、平日の10時～14時限定の高コスパメニュー「500(ワンコイン)ランチシリーズ」を発売中です。

その第2弾としてとり天と野菜の天ぷらを楽しめる『とり天ランチ』を新発売いたします。

「とり天」は、醤油・ニンニク・生姜を使用したタレに漬け込んだ鶏もも肉を店舗で揚げ、鶏肉の旨味を閉じ込め、柔らかくジューシーに仕上げました。

とり天のほか、れんこん・スナップエンドウ・なすの天ぷらも一緒に盛り合わせました。500円といううれしい価格ながらも食べ応えがあり、おいしさ満点の、ランチに最適なメニューです。

また、全時間帯でご注文可能な『3コ入り とり天弁当』も新発売いたします。

■商品概要

・発売商品

500ランチシリーズ とり天ランチ 500円

ジューシー鶏もも肉 3コ入り とり天弁当 670円

500ランチシリーズ 牛焼肉コンビランチ 500円

500ランチシリーズ しょうが焼きコンビランチ 500円

・発売日

2025年11月4日(火)

※「牛焼肉コンビランチ」「しょうが焼きコンビランチ」は10月1日(水)より販売中です。

・発売店舗

長野県の「ほっともっと」63店舗(9月末現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます