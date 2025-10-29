「ほっともっと」長野県限定発売！500(ワンコイン)ランチシリーズに新ラインアップ！ 「とり天ランチ」

写真拡大 (全6枚)

株式会社プレナス



株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年9月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)


「ほっともっと」では、平日の10時～14時限定メニューとして、ランチに最適な高コスパメニュー「500(ワンコイン)ランチシリーズ」を10月1日(水)より長野県限定で発売中です。


その第2弾として、とり天や野菜の天ぷらを楽しめる『とり天ランチ』を11月4日(火)より新発売いたします。




■平日ランチタイム限定！「500(ワンコイン)ランチシリーズ」第２弾！ うれしい価格で、『とり天』が楽しめる！


「ほっともっと」長野県限定で、平日の10時～14時限定の高コスパメニュー「500(ワンコイン)ランチシリーズ」を発売中です。


その第2弾としてとり天と野菜の天ぷらを楽しめる『とり天ランチ』を新発売いたします。


「とり天」は、醤油・ニンニク・生姜を使用したタレに漬け込んだ鶏もも肉を店舗で揚げ、鶏肉の旨味を閉じ込め、柔らかくジューシーに仕上げました。


とり天のほか、れんこん・スナップエンドウ・なすの天ぷらも一緒に盛り合わせました。500円といううれしい価格ながらも食べ応えがあり、おいしさ満点の、ランチに最適なメニューです。


また、全時間帯でご注文可能な『3コ入り とり天弁当』も新発売いたします。




■商品概要


・発売商品




500ランチシリーズ とり天ランチ　500円




ジューシー鶏もも肉 3コ入り とり天弁当　670円



500ランチシリーズ 牛焼肉コンビランチ　500円



500ランチシリーズ しょうが焼きコンビランチ　500円




・発売日


2025年11月4日(火)


※「牛焼肉コンビランチ」「しょうが焼きコンビランチ」は10月1日(水)より販売中です。




・発売店舗


長野県の「ほっともっと」63店舗(9月末現在)





■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。



・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/








※価格はすべて税込です


※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます