10/28 江戸川区立大杉第二小学校で翼DREAMを実施

株式会社南葛sc

2025年10月28日（火）、江戸川区立大杉第二小学校にて、南葛SCのMF 19 玉城 峻吾選手、GK 37 外山 佳大選手、DF 5 飯田 佑也選手、南葛SC WINGSのMF 34 下山 莉子選手、MF 7 石倉 花純選手が、対象にサッカー教室「翼DREAM（つばさドリーム）」を行いました。

「翼DREAM」は、南葛SCが地域貢献活動の一環として行っている訪問型のサッカープログラムです。選手やスタッフが学校を訪問し、子どもたちと一緒にボールを蹴りながら、サッカーの楽しさや仲間と協力する大切さ、そして“夢を持つことの素晴らしさ”を伝えています。

南葛SCは、東京都全域をホームタウンとして活動しています。今後も、サッカーを通じて子どもたちに「夢を持つこと」や「仲間と協力すること」の大切さを伝えるとともに、教育現場と連携して心の成長に貢献してまいります。その一環として、公益財団法人キャプテン翼財団が主催する「翼DREAM」の取り組みに、引き続き協力してまいります。

※一般の方が写っているため、掲載画像のSNS等への転載はお控えください。

【南葛SCとは】

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、関東サッカーリーグ1部で戦っています。男子トップチームの監督兼テクニカルダイレクターには、2024シーズンより風間八宏氏が就任。女子チーム「南葛SC WINGS」は、全国リーグ・なでしこリーグ2部に昇格。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、関東サッカーリーグ1部で戦っています。

株式会社南葛SC

住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

電話番号：03-5654-6830

公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/

南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo