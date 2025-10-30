習慣化アプリ「みんチャレ(R)」が10周年を記念しこれまでの習慣化チャレンジを振り返る動画機能をリリース

エーテンラボ株式会社

エーテンラボ株式会社（本社：東京都中央区、 代表取締役：長坂 剛）は、自社が開発・運営する習慣化アプリ「みんチャレ」が2025年11月6日に10周年を迎えることをお知らせいたします。


これを記念して、ユーザーのみなさまの習慣化の軌跡をまとめる「あなたとみんチャレを振り返る動画」機能をリリースします。


また、ユーザー数165万人超の習慣を数字で見える化した10周年記念「みんチャレ ファンブック」も発刊、プレゼントキャンペーンを実施いたします。




■「あなたとみんチャレを振り返る動画」機能をリリース


10周年を記念して、みんチャレでの習慣化の軌跡をまとめた動画機能を実装します。



「あなたとみんチャレを振り返る動画」イメージ

1番はじめのチャレンジや、よく使ったスタンプ、これまでの総チャレンジ回数を振り返ることができます。



「あなたとみんチャレを振り返る動画」イメージ

※振り返り動画がご覧いただけるのは、11月5日10時の時点で「同じチームで5回以上チャレンジを達成した」ユーザーのみとなります。



■10周年記念「みんチャレ ファンブック」発刊


10周年を記念して、「みんチャレ ファンブック」を作りました。これまでの感謝の気持ちを込めた28ページです。





ファンブックには、10年間の歩みや皆さんにご協力いただいたアンケート、にゃんチャレンジャー※人気ランキングなど、ワクワクするコンテンツをたっぷり詰め込みました。（「みんチャレ ファンブック」イメージ）


さらに、これまでみんチャレがお世話になった企業や、アーティストの方がにゃんチャレを描いたお祝いアートも掲載しています。



※にゃんチャレンジャー　にゃんチャレンジャー（通称にゃんチャレ）は習慣化アプリ みんチャレの公式キャラクターです。5匹それぞれが個性豊かな性格を持ち、チームメンバーのがんばりを応援したり、チャット内での話題を提供しながら、ユーザーの習慣化をサポートします。



■「みんチャレ ファンブック」を222名様にプレゼント


10周年の感謝を込めて、みんチャレファンブックプレゼントキャンペーンを実施します。


・応募期間：2025年11月6日（木）～11月20日（木）


・参加方法：各種SNSもしくは、アプリ内「10周年振り返り動画」ページの応募フォーム（https://zfrmz.jp/o9s1kgHsp9sWOdi2oAOj ）に入力


※応募はどなたでも行えますが、「あなたとみんチャレを振り返る動画」をSNS（X、Instagram、Facebook、TikTok）にシェアすると当選確率があがります。



動画はアプリ左上のメニューから、「10周年振り返り動画」を選択することでみることができます。



「あなたとみんチャレを振り返る動画」アプリ遷移イメージ

■エーテンラボ株式会社　代表取締役　長坂剛


10周年を迎える本キャンペーンは、これまで支えてくださった皆さまへの感謝をお伝えするとともに、「習慣の力」で人生をより良くするというみんチャレの歩みを振り返る機会として実施します。


アプリの提供開始以来、私たちは「つながり」と「チャレンジ」を通じて、前向きな行動を習慣化するサポートを続けてきました。


10年という節目を新たな出発点とし、これからもユーザーやパートナー企業と共に、「習慣の力」でみんながみんなを支え合う持続可能で幸せな未来を目指してまいります。



■習慣化アプリ「みんチャレ」 について


・5人で励まし合いながら楽しく続けるデジタル・ピア（仲間）サポートアプリ


　みんチャレは勉強・ダイエット・運動など同じ目標を持った匿名の5人でチームを作り、チャットに報告して励まし合うことで楽しく習慣化に取り組むことができるアプリです。






＜アプリ概要＞


・タイトル　：みんチャレ


・利用料　　：月額プラン 500円/月　年間プラン 4,700/年


・配信日　　：2015年11月6日


・公式サイト：https://minchalle.com/


・公式ブログ：https://minchalle.com/blog/






■エーテンラボ株式会社


・設立 　　：2016年12月


・所在地 　：東京都中央区日本橋小舟町8-13 天翔日本橋ビル2階


・電話番号 ：03-5422-8396


・HP 　：https://a10lab.com/