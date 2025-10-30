【10/30より】「【京都府】最大500万円/”経営基盤強化推進事業費補助金”」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

京都府の「経営基盤強化推進事業費補助金」が公募開始します！

☆スケジュール

令和７年１０月２４日（金）～令和７年１１月２５日（火）

経営基盤強化に資する設備投資全般に対して、最大500万円(補助率1/2)が補助されます。

○本助成金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=74371

