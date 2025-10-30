¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µÛ·ìµ´¤Ï¡¢¥¢¥ì¤ò²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù(¹â°æÌî²Ö)¤¬¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¤Ç10·î30Æü¤è¤êÏ¢ºÜÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¹ÖÃÌ¼Ò
µÛ·ìµ´¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ëºûÌÜÍ³Èæ¤Ï¡¢¹â¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤ÇÉâ¤µ¤Ì£¡£¿Í´Ö¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ËÆëÀ÷¤á¤ºÃÙ¹ï¤ò·«¤êÊÖ¤¹Í³Èæ¤ò¡¢°Ñ°÷Ä¹¡¦´ØÃ«¤Ï¼¹Ù¹¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢´ØÃ«¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿Í³Èæ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤¢¤ë¾×Æ°¤¬¤è¤®¤ë--¡£¡ÖµÛ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¥»¥Ã¡ÄÀ¸ò¾Ä¤Î100ÇÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë²÷³Ú¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤À¤Ã¤¿¡ªÍßË¾¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë°¥¤ì¤Ê¼Ô¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡¢³«Ëë¡£¡ÚºîÉÊ1ÏÃURL¡Û
https://comic-days.com/series/2551460909714435524/first_episode
¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://comic-days.com
iOSÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
AndroidÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¤³¤Á¤é
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
Âè1ÏÃ¤Ï¾ï¤ËÌµÎÁ¸ø³«¡£Ëè½µÌÚÍËÆüÀµ¸á¤Ë¿·¤¿¤ÊÌµÎÁÏÃ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
