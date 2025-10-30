藤崎マーケット、初の時代劇出演！北大路欣也主演『三屋清左衛門残日録』最新作で「人足頭役」に挑戦「ドッキリでしょ？」と疑いながら京都・太秦へ

吉本興業株式会社主演の北大路欣也さん(写真左から 2 人目)、シリーズ初出演となる上川隆也さん(写真右から 2 人目)と一緒に。 左が田崎佑一、右がトキ (C)日本映画放送/J:COM/BS フジ

吉本興業所属のお笑いコンビ・藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）が、J:COMと時代劇専門チャンネルが製作する北大路欣也さん主演、藤沢周平原作の人気オリジナル時代劇『三屋清左衛門残日録』シリーズ最新第9作『三屋清左衛門残日録 永遠(とわ)の絆』に出演することが決定しました。2人にとって、これが初の時代劇出演となります。

『三屋清左衛門残日録』シリーズは、藤沢周平の傑作小説を原作とし、2016年の第1作から8作品にわたって続く人気時代劇です。今回、藤崎マーケットの2人が演じるのは、米問屋のもとで働く「人足頭役」 。現場では、声を張り上げて仲間の人足たちを鼓舞する見事な演技を披露しました。

初の時代劇出演、さらに撮影が京都・太秦の撮影所ということもあり、2人は「ドッキリなんでしょ？」「実は歩いて大阪まで帰らされるんでしょ？」と、衣装合わせやカツラ合わせを終えるまで「信じられない」といった表情。すべてが本物だと認識してからは、重大な任務に真剣な面持ちで臨みました。

撮影では、今作がシリーズ初出演で、2人が演じる人足頭をとりまとめる米問屋の富商・能登屋を演じる上川隆也さんとも共演。上川さんからは「急にカメラが回る状況にもかかわらず、腹から声の出る、いいお芝居でした」と、お墨付きを得ることができました。さらに、撮影後には、主演の北大路欣也さんとも対面しました。

藤崎マーケットが初の時代劇に挑戦する『三屋清左衛門残日録 永遠の絆』は、2025年12月7日(日)19時より「日本映画+時代劇 4K」でTV初放送されるほか、J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」で独占配信されます。また、時代劇専門チャンネルでは2026年3月に放送を予定しています。

＜藤崎マーケット コメント＞

田崎佑一 いつもと違ってとても緊張しましたが、すごい貴重な体験をしました。

トキ 22年間のコントで培ったものを全部入れようと思って演技しました。目標のNGなしで終えられてよかったです。

【作品概要】 『三屋清左衛門残日録 永遠(とわ)の絆』

■放送・配信日時:

日本映画+時代劇4Kで 2025年12月7日(日) 19時より TV 初放送

J:COM STREAM でも同時刻に独占配信開始

※J:COM プレミアチャンネル(J:COM TV 299ch)でも同時放送

※HD 放送 時代劇専門チャンネルでは2026年3月放送予定

■特設サイト:

https://www2.myjcom.jp/special/tv/drama_jidaigeki/mitsuya9/