【DMM 地方創生】大阪府門真市の魅力を発信する「PRチーム」をDMMがプロデュース！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、大阪府門真市の「シティプロモーション推進事業」の一環として、門真市の魅力を発信する「魅力発信チーム」のメンバー募集を、2025年10月30日より開始いたします。

■門真市のシティプロモーション推進事業について

門真市では移住・定住を促進し、将来にわたって安心して暮らせるまちをめざして、シティプロモーションに取り組んでいます。

市民の暮らしや想いに根差した“門真らしさ”を発信することで、門真市を認知、興味・関心をもってもらい、門真市への来訪者増加を目的としています。

DMMでは本事業を受託し、門真市と地域住民の方々が一丸となり、「住み続ける価値のあるまち門真」の実現を目指して事業を進めてまいります。

「住み続ける価値のあるまち門真」実現マップ（仮）

■門真市 魅力発信チームについて

大阪府門真市の魅力をInstagramで発信する市民PRチームです。

門真市のまだ知られていない魅力を再発見し、広く発信することで、市内外の方に門真市を認知していただき、実際に訪れてもらうこと（移住・定住の促進も含む）をめざしています。また、この活動そのものが、門真市の新たな魅力となることも目標の一つです。門真市民や門真が好きな人だからこそ知っている、ひと・お店・イベント・風景・モノなど、リアルなまちの魅力を発信していきます。

■チームメンバー募集詳細

・市の募集ページURL

https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/kikakuzaisei/5/2/4/36884.html

募集要項[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4914_1_e207e8907e3ac4ffc1c71b86a5b49708.jpg?v=202510311227 ]

■大阪府門真市について

門真市はコンパクトなエリアに「暮らし」の要素がギュッと詰まったまちです。大阪府の東部にあり、まち全体が平坦なため、自転車や徒歩での移動が楽にできます。さらに、公共施設のほか、病院や大型商業施設など、生活に欠かせない施設がそろっています。また、３つの鉄道線に７つの駅、２つの高速道路が走っており、抜群の交通アクセスを誇ります。

・公式ホームページ

https://www.city.kadoma.osaka.jp/index.html

・公式X

@kadoma_city https://x.com/kadoma_city

・公式Instagram

https://www.instagram.com/kadoma_city_official/#

・公式LINE

https://page.line.me/kadoma_city

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#ふるさと納税 #観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

・ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

■自治体様からのお問い合わせ

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：hhttps://sousei.dmm.com/