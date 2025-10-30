「GMOアプリ外課金」で無料アイテムが配布可能に新機能『フリーギフト機能』を提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループでインターネット上の集客サービスを展開するGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）は、自社の決済サービス「GMOアプリ外課金」において、2025年10月9日（木）より、アプリ事業者向けの新たな販促機能『フリーギフト機能』の提供を開始しました。

本機能では、アプリ事業者がアプリ内アイテムを一度だけ無料でユーザーに配布できる機能（※1）で、従来のシリアルコード型キャンペーンに比べて低コスト運用できることが特長です。アプリ外課金の利用促進、新規ユーザーの獲得、既存ユーザーの継続利用（リテンション）強化を支援します。

すでに導入された事例では、売上高が大幅に増加し、「GMOアプリ外課金」のユーザー登録数も大きく伸長するなど、高い効果が確認されています。

（※1）提供するアイテムはアプリ事業者の負担となります。

【サービス提供の背景】

2024年6月に可決・成立した「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律（※2）」の全面施行に向け、アプリ市場においては、外部Webサイト上で決済ができるアプリ外課金の導入が進められています。一方で、ユーザーにその存在を認知させ、利用率を上げるための施策がアプリ事業者の課題となっていました。

GMO TECHはこのニーズに応えるため、「GMOアプリ外課金」の導入促進とユーザー体験向上を実現する新機能『フリーギフト機能』を提供します。

（※2）(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について｜公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240612_digitaloffice.html

【『フリーギフト機能』について】

アプリ事業者が「GMOアプリ外課金」を通じて、アプリ内アイテムを一度だけユーザーに無料提供できる機能です。ユーザーは専用ページから申し込むことで、アイテムを受け取ることができます。

■導入メリット

・アプリ外課金の利用率向上

フリーギフト提供ページがアプリ外課金への導線となり、ユーザーの認知拡大・利用促進に貢献します。

・新規ユーザーの獲得

アプリダウンロードやキャンペーンと連動させることで、新規ユーザー獲得につながります。

・既存ユーザーのリテンション強化

既存ユーザーに対する無償アイテム提供により、継続利用を促進します。

・低コストでアイテム配布が可能

従来のシリアルコード配布に比べて運用負荷が低く、無料で利用可能です。

【導入後の反響事例】

株式会社アイディス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：早貸 久敏）が運営するスマートフォン向けRPG「ラストクラウディア」において本機能を導入した結果、以下のような成果が得られました。

＜フリーギフト利用画面＞

＜導入後の成果＞

・売上高405％アップ

フリーギフト機能を導入した結果、先月同時期と比較して「GMOアプリ外課金」内の売上高が405％増加しました。

・アプリ外課金のユーザー登録数2.4倍

フリーギフト機能導入後、1週間で「GMOアプリ外課金」のユーザー登録者数が2.4倍に増加。そのうち5.3%が有料商品を購入し、高いコンバージョン率を記録しました。

【「GMOアプリ外課金」について】（https://out-app-purchase.com/jp/）

ゲームアイテムやポイントなどのコンテンツを、アプリ内ではなく外部Webサイトを通じて販売・決済が可能となるサービスです。決済手数料の削減により、アプリ収益の向上やユーザー体験の向上など、アプリ事業者とユーザー双方へ価値を提供します。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示対策を行う「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、検索結果での上位表示を支援するサービスです。自然検索での検索順位向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの集客力を向上。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントのニーズに応じた最適なプロモーション戦略を提供いたします。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性の向上をサポートする新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

