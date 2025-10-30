DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』2周年記念公式生放送にて発表した新情報を公開！2周年記念イベントを合計5回開催決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）「2周年記念公式生放送」にて、2周年記念イベントやアップデート情報を公開いたしました。

■『ガールズクリエイション』2周年記念公式プロモーションムービーを公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nc8qlUt0CfE ]

■2周年記念イベント&ピックアップガチャを合計5回開催！

『ガールズクリエイション』では、2周年記念イベントとピックアップガチャを合計5回開催いたします！

5回の周年イベントでは、イベントごとに目玉報酬として、イベント限定メモリーを獲得することができますので、ぜひご参加ください。

■10月31日より2周年記念イベント第1弾「貴方に捧げる色彩を」開催！

開催期間：10月31日(金)16:00～11月13日(木)12:59まで

＜イベント第1弾あらすじ＞

年に一度の祭りが迫るある日。美術館に

舞い込んだ、さる大貴族からの依頼。それは

ふたりの天才による前代未聞の合作だった！

▼イベント第1弾「貴方に捧げる色彩をピックアップガチャ」

開催期間：10月31日(金)16:00～11月13日(木)12:59まで

イベント「貴方に捧げる色彩を」の攻略に役立つスタイルがピックアップされたガチャを期間限定で開催いたします。

＜ミケランジェロ★5【陶酔に浸る夜会】＞

＜ラファエロ★5【甘美に彩る茶会】＞

■11月10日(月)からはイベント第2弾！「NUDE～むきだしの美学～」開催！

開催期間：11月10日(月)13:00～11月17日(月)12:59まで

＜イベント第2弾あらすじ＞

今年のオータムアートコンクールのテーマは

究極の美の象徴『ヌード』。賛否両論ある

題材でコンクールの審査員を務めるのは……

▼イベント第2弾「NUDE～むきだしの美学～ピックアップガチャ」

開催期間：11月10日(月)13:00～11月17日(月)12:59まで

イベント「NUDE～むきだしの美学～」の攻略に役立つスタイルがピックアップされたガチャを期間限定で開催いたします。

＜ブグロー★5【栄光を掲げる金杯】＞

＜アングル★5【開幕スターマイン】＞

■11月17日(月)からは2周年記念イベント第3弾！「後夜祭～巡る出会いの軌跡」開催！

開催期間：11月17日(月)16:00～11月27日(木)12:59まで

＜イベント第3弾あらすじ＞

祭りの終わりを飾る後夜祭。すべての仕事が

一段落した館長は、ドレスを纏ったマネと

フェルメールとともに思い出を振り返る。

▼イベント第3弾「後夜祭～巡る出会いの軌跡ピックアップガチャ」

開催期間：11月17日(月)16:00～11月27日(木)12:59まで

イベント「後夜祭～巡る出会いの軌跡」の攻略に役立つスタイルがピックアップされたガチャを期間限定で開催いたします。

＜マネ★5【後輩的サプライズ】＞

＜フェルメール★5【宵蝶と秘めごと】＞

■2周年記念イベント第4弾は11月21日(金)より開催！第5弾は11月28日(金)より開催決定！

イベント第4弾「【A.D.F.】貴方を喰らうその理由」

開催期間：11月21日(金)13:00～11月28日(金)12:59まで

イベント第5弾「レンブラントの豪快な休日」

開催期間：11月28日(金)16:00～12月11日(木)12:59まで

▼イベント第4弾「貴方を喰らうその理由ピックアップガチャ」

開催期間：11月21日(金)13:00～11月30日(日)12:59まで

＜イマージュ：ルナーリヤ＞

▼イベント第5弾「レンブラントの豪快な休日ピックアップガチャ」

開催期間：11月28日(金)16:00～12月11日(木)12:59まで

＜藝術家：レンブラント【蒐集王】＞

＜藝術家：セザンヌ【寄り添いの接客】＞

第4弾と第5弾のイベント情報の続報は、今後のゲーム内お知らせや公式Xをご確認ください。

■「2ndアニバーサリーキャンペーン」10月31日より開催！

開催期間：10月31日(金)16:00～

最大200連分のガチャチケットがもらえるログインボーナスや記念メモリーが獲得できるミッションの他、

復刻ガチャやお得な商品の販売等を実施しております。

■今後のアップデート情報！

新機能「アテネスレコード」で、藝術家のさらなる性能アップが可能に！

エントランスの背景・メモリー、BGMの設定ができる「エントランスカスタム機能」も登場。

さらにウィークリークエスト超級追加や恒常ガチャラインナップ更新など多数のアップデートを実施いたします。

■2ndアニバーサリー復刻ガチャ開催！

開催期間：10月31日(金)16:00～12月3日(水)12:59まで

過去登場した多くのキャラクターが再登場する期間限定のガチャを開催いたします。

本ガチャは★5キャラクターの出現確率がプレミアムガチャと比較し2倍となっています。

■2ndアニバーサリープレゼントキャンペーン開催！

開催期間：10月31日(金)18:00～11月14日(金)23:59まで

2周年イベント開催を記念して、抽選でAmazonギフトカード番号が当たるSNSキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、ミニ額装のコンプリート（全15種）が3名様に当たるダブルチャンスキャンペーンとなっています。

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

お問い合わせはDMM GAMES サポート（https://support.dmm.com/games/contact/21/forms）までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

■2周年生放送記念パック販売中！

販売期間：10月29日(水)20:00～11月6日(木)12:59まで

2周年公式生放送を記念し、美術大全の欠頁と★5スタイル確定ガチャチケットがついたお得なパックを販売いたします。

※内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation(https://games.dmm.com/detail/girlscreation)

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com(https://girlscreation.com)

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR(https://x.com/girlscreationPR)

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/SP（DMM GAMESストア版、SPクラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。