『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-Blu-ray 発売決定！

写真拡大 (全2枚)

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！






2025年10月・11月に東京・品川プリンスホテル ステラボール、兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobeにて公演の「『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-」のBlu-rayパッケージの発売が決定いたしました！


公式通販限定盤には座談会やメイキング特別版などを収録したスペシャルDVDとアザーカット（6種セット）が特典で付属。


通常盤にも各法人特典が付属されますので詳細は下記をご確認ください。



■舞台 『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment- 商品情報

◇発売日

2026年7月22日（水）予定



◇価格

公式通販限定盤：11,990円（税込）


通常盤：10,890円（税込）



◇収録内容

2枚組 ／ DISC-1：公演本編、DISC-2：特典映像



◇予約開始

2025年10月30日（木）12:00～


※ショップによって予約開始タイミングは前後する場合がございます



発売元：あんステ製作委員会 ／ 販売元：株式会社フロンティアワークス



【公式通販限定盤】


◇公式通販限定盤 特典

１. スペシャルDVD（メイキング特別版などを収録予定)


２.アザーカットブロマイドセット（6種セット）


※公式通販限定盤のスペシャルDVDは、DISC-2の特典映像とは異なる内容となります。




◇予約方法

※下記の商品掲載ページにアクセスのうえ、ご予約・ご購入ください。



【Blu-ray】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-　公式通販限定盤


アニメイト通販…https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3197992/



予約受付期間：2025年10月30日（木）12:00～2026年5月29日（金）23：59まで



※ご予約ページは「アニメイト通販」内にございます。ご予約の際は「アニメイト通販」への会員登録が必要です。


※本公演のBlu-rayは、一般発売（通常盤）の発売もございます。


※Blu-rayの収録内容など、付属の特典以外は一般販売（通常盤）と同じ商品内容になります。


※公式通販限定盤以外の他の法人特典は付属いたしません。ご了承ください。



公式通販限定盤 ご予約に関するお問い合わせ


アニメイトサポートセンター／お問い合わせフォーム


https://support.animate-onlineshop.jp/



【通常盤】


全国アニメショップほかで「通常盤」の発売もございます。



予約開始：2025年10月30日（木）12:00


※ショップによって予約開始タイミングは遅れる場合がございます。



Blu-ray通常盤／JAN：4580798305618



◇アニメイト・ESstore!!特典

「Blu-ray発売記念イベント」応募抽選券


※『「Blu-ray発売記念イベント」応募抽選券』のお渡しは、商品ご購入時となります。


　


開催場所：関東近郊


※イベントの詳細、出演者は後日発表いたします。


※出演者は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


※最新情報と申込方法などの詳細は、アニメイトにて商品引取り時に渡される申込用紙およびアニメイトHPをご確認ください。


https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3245388/



◇ネルケオンラインショップ 特典

アザーカットブロマイドセット（6種セット）


※公式通販限定盤とは異なる絵柄となります


https://nelkeonlineshop.jp/ensemble-stage/category/ensemble_stage_2025bm



◇HMV,HMV&BOOKS online 特典

キービジュアル２L判ブロマイド（2種セット）


https://www.hmv.co.jp/news/article/251017130/



◇タワーレコード（一部店舗を除く）、Amazon.co.jp法人共通特典

2L判ブロマイド（共通1種）


タワーレコード：https://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4580798305618


Amazon：https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FQ9Y52WY%7C+B0FQ9T67YM





(C) 2021 Happy Elements K.K/あんステ製作委員会



《HP》https://ensemble-stage.jp/


《公式 X》https://x.com/ensemble_stage


公式ハッシュタグ：#あんステ