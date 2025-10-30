アニメ「魔入りました！入間くん」の当たり付き一撃コレクション75mm缶バッジの発売が決定！

株式会社arma bianca

『アニメ「魔入りました！入間くん」』の当たり付き一撃コレクション 75mm缶バッジが2025年11月29日（土）より発売されます！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『アニメ「魔入りました！入間くん」』の当たり付き一撃コレクション 75mm缶バッジを発売いたします。

「当たり付き一撃コレクション」は全国の書店・ホビーショップなどで販売しています。

缶バッジのパッケージの中に「あたり券」が入っていれば、追加で賞品をゲットできます。 また、 最後の1回を購入したときも追加で商品がゲット可能！

アイテムは全て「当たり付き一撃缶バッジコレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

―――――――――――――――

▼描き下ろし ブラックコーデver.一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ

価格：1回500円（税込）

発売日：2025年11月29日（土）

―――――――――――――――

▼取り扱い店舗はこちら

⇒https://pr.armabianca.com/mairuma-blackcoordinate-shop-list/

―――――――――――――――

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3階

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

発行元 株式会社 arma bianca

Web http://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)西修（秋田書店)／NHK・NEP