アニメ「魔入りました！入間くん」の当たり付き一撃コレクション75mm缶バッジの発売が決定！

株式会社arma bianca

『アニメ「魔入りました！入間くん」』の当たり付き一撃コレクション　75mm缶バッジが2025年11月29日（土）より発売されます！





漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『アニメ「魔入りました！入間くん」』の当たり付き一撃コレクション　75mm缶バッジを発売いたします。





「当たり付き一撃コレクション」は全国の書店・ホビーショップなどで販売しています。


缶バッジのパッケージの中に「あたり券」が入っていれば、追加で賞品をゲットできます。 また、 最後の1回を購入したときも追加で商品がゲット可能！


アイテムは全て「当たり付き一撃缶バッジコレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。


▼描き下ろし ブラックコーデver.一撃コレクション 75mmホログラム缶バッジ


価格：1回500円（税込）


発売日：2025年11月29日（土）















▼取り扱い店舗はこちら


⇒https://pr.armabianca.com/mairuma-blackcoordinate-shop-list/


(C)西修（秋田書店)／NHK・NEP