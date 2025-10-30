「猫×お笑い」夢のコラボ配信 第4弾決定！ヨネダ2000が猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」でスペシャル生配信！

株式会社WOWOW

WOWOW発、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」で、

11月6日（木）19:00頃より、ヨネダ2000によるスペシャル生配信が決定！

大好評企画「猫×お笑い」夢のコラボ配信シリーズ、マユリカ、令和ロマン、ロングコートダディに続く第4弾。

独特のテンポと空気感で人気を集め、「M-1グランプリ2022」決勝進出など、数々の賞レースで注目を浴び、唯一無二の存在を放つコンビ・ヨネダ2000。

ツッコミ担当の愛さんはキャットスペシャリストの資格を持ち、愛猫と暮らす筋金入りの猫好き。

配信では、猫カフェの猫だらけの空間でヨネダ2000の2人が猫たちと遊んだり、戯れる様子をお届け。

視聴者は配信中にコメントや質問、ギフトを送ることができ、

ライブ配信ならではの一体感も楽しめる。

ヨネダ2000の2人と自由奔放な猫たちが織りなす、

“ゆるふわカオス”なスペシャル配信をお見逃しなく！

【配信詳細】

配信日時：2025年11月6日（木）19:00頃～（1時間）

出演者：ヨネダ2000

配信場所：nekochanアプリ内

＜ヨネダ2000＞

吉本興業所属のお笑いコンビ。NSC東京校23期生。2020年結成。「M-1グランプリ2022」決勝進出をはじめ、ライブ・テレビ・ラジオなど幅広く活躍中。

誠（まこと）

1999年3月25日生まれ。ボケ・ネタ作り担当。東京都出身。

X（Twitter）：@shimizu_yoneda

Instagram：@yoneda__makoto_526

愛（あい）

1996年9月19日生まれ。ツッコミ担当。神奈川県横浜市出身。

動物専門学校卒業。キャットスペシャリスト資格を保有し、愛猫「かぼす」「ところてん」と暮らす。

X（Twitter）：@yonedaai2000

Instagram：@yonedaai2000

2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿を、リアルタイムで楽しむことができる日本初の猫特化型のライブ配信アプリ。

アレルギーなどの事情により猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために、猫と人のこれまでにない関係性や繋がりをオンライン上で作ることを目指し“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供。

総ダウンロード数10万を超え、インフルエンサーを中心に集まった猫ライバーを現在約1000ライバー（総猫2000匹以上）を抱える。

公式サイト(https://nekochanlive.com/)

アプリストア(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)

Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)：[nekochan_app]

X（旧Twitter）(https://x.com/nekochan_app)：[nekochan_app]

※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております