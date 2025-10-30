TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』より、「秋祭り」がテーマの描き下ろしビジュアルを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の豪華賞品が手に入る＜ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- オンラインくじ＞を、2025年11月6日(木)12時より販売します。

＜ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年11月6日(木)12:00～2025年12月4日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/vigilante/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！クッション（全3種）

A賞：選べる！アクリルスタンドフィギュア（全3種）

Ｂ賞：ちびキャラアクリルスタンドフィギュア（全7種）

Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全10種）

D賞：缶バッジ（全15種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■X リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）の対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ15種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【5連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全4種、ランダムでの配布となります。

■おまけキャンペーン-2

11月8日は「イレイザーヘッド」の誕生日！

対象期間中に【5連セット】をご購入いただいたお客様には、限定デザイン「ミニブロマイド イレイザーヘッドBD」ももれなく1枚プレゼント!!

【対象期間】

11月6日(木)12:00～11月11日(火)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/