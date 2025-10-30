TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』より、「秋祭り」がテーマの描き下ろしビジュアルを使用したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の豪華賞品が手に入る＜ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- オンラインくじ＞を、2025年11月6日(木)12時より販売します。





＜ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年11月6日(木)12:00～2025年12月4日(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/vigilante/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！クッション（全3種）






A賞：選べる！アクリルスタンドフィギュア（全3種）






Ｂ賞：ちびキャラアクリルスタンドフィギュア（全7種）








Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全10種）





D賞：缶バッジ（全15種）




※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■X リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）の対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ15種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン-1


【5連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全4種、ランダムでの配布となります。





■おまけキャンペーン-2


11月8日は「イレイザーヘッド」の誕生日！


対象期間中に【5連セット】をご購入いただいたお客様には、限定デザイン「ミニブロマイド イレイザーヘッドBD」ももれなく1枚プレゼント!!



【対象期間】


11月6日(木)12:00～11月11日(火)11:59






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




