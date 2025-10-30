【山梨県初登場！】(株)ブレイズの電動アシスト自転車「スタイル e-バイク」が「カムイ御坂スキー場」の試乗イベントに出展

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下「ブレイズ」）は、2025年11月8日（土）、山梨県笛吹市のカムイ御坂スキー場にて、同社の新商品「STYLE e-BIKE（スタイル e-バイク）」および「SMART EV 特定原付モデル（スマートEV 特定原付モデル）」が試乗できる電動モビリティ体験イベントが開催されることをお知らせいたします。

本イベントは、総合スポーツショップ「MOVE」が主催するスノーボードハーフパイプの貸切イベント内で実施され、山梨県で「スタイル e-バイク」が試乗できるのは今回が初となります。

なお、当日の出展・運営は、千葉県我孫子市に拠点を置く電動モビリティ専門ショップ「VOLT EDGE（ボルトエッジ）」が担当いたします。

開放的なゲレンデ空間で、最新の電動モビリティを体験できる貴重なチャンスです。

■「電動モビリティ無料体験会」イベント概要

開催日：2025年11月8日（土）

時 間：13:00～16:00

場 所：カムイみさかスキー場（MOVE貸切イベント内）

〒406-0813 山梨県笛吹市御坂町上黒駒5321-1

試乗対象車両：

- 【電動アシスト自転車】スタイル e-バイク

- 【特定原付の電動バイク】スマートEV 特定原付モデル

対象年齢：16歳以上（身分証提示のみでOK）

参加費：無料・予約不要

※本イベントに関するお問い合わせは、ボルトエッジ宛（TEL:0471-37-7014）までお願いいたします

【出展：VOLT EDGE（ボルトエッジ）について】

「VOLT EDGE（ボルトエッジ）」は、千葉県我孫子市・手賀沼公園交差点前に位置する、電動モビリティ専門の販売・レンタルショップで、ブレイズの正規販売店となります。

手賀沼の自然と文化を感じながら、観光やレジャーの足として、環境にやさしい移動手段を提供しています。

店内の様子取扱い車両周辺の様子

住 所：〒270-1154 千葉県我孫子市白山1丁目7-2 TKビル102

取扱車種：スタイル e-バイク、スマートEV 特定原付モデル、キックボードEV（ライト/ベーシックモデル）、他社製品など

営業時間：10：00～19：00

定 休 日 ：木曜日

電話番号：0471-37-7014

料金（税込）：

- お手軽プラン（1時間）1,000円

- 散策プラン（3時間）2,500円

- 1日フリープラン（乗り放題）3,500円

- ペア割（土日祝限定・3時間×2人）3,000円

※ヘルメット・保険補償込み

公式サイト：https://www.volt-edge.net

■出展車両紹介

新商品【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレーム特徴の電動アシスト自転車です。

極太タイヤ：振動を吸収し、長時間の走行も疲れにくいシマノ製7段変速ギア：最適なペダルの重さに切り替え3つのアシストモード：ワンタッチで切り替え高性能バッテリー：室内充電OK。車体から充電も可能。

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で約90km走行可能。

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

スタイル e-バイク公式サイト：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\248,000円（税込）

【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動バイクです。

４色のカラー展開（ホワイト、カーキ、ワインレッド、ブラック）バッテリー取り外し可能。場所を選ばず楽々充電。最短5秒でコンパクトに折りたたみ。自宅や車に収納◎軽量で、従来の原付バイクの約１/4の重さ。自宅や職場等にある家庭用100Vコンセントで充電可能。

《特徴》

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売