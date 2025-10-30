産業用製品検索サービス「メトリー」、日本最大級の工作機械見本市「MECT 2025（メカトロテックジャパン2025）」開催にあわせ、来場者の主要動線に大型サイネージ広告を掲出

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する産業用製品検索サービス「Metoree（メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）は、2025年10月22日より日本最大級の工作機械見本市「MECT 2025（メカトロテックジャパン2025）」の開催にあわせ、愛知県名古屋市・金城ふ頭エリアにてデジタルサイネージ広告を掲出しました。本施策により、展示会来場者をはじめとする幅広い層へのブランド認知向上を図ります。

◼︎広告展開の背景

2025年10月1日から1か月間、「ものづくりワールド大阪」の開催にあわせて掲出した大阪メトロ車両内広告に大変ご好評をいただいたことを受け、今回は愛知県名古屋市で開催された日本最大級の工作機械見本市「MECT 2025（メカトロテックジャパン2025）」（https://mect-japan.com/2025/）の開催にあわせ、大型サイネージ広告を掲出しました。今後も全国各地で開催される大規模な展示会にあわせて広告展開をさらに拡大していく予定です。

今回の「MECT 2025」にあわせた掲出では、約80,000人の来場者が通過する主要動線に設置された大型サイネージ4枚を全面掲出し、多くの来場者にメトリーのブランドメッセージを直接届けました。「MECT 2025」は、最新のメカトロニクス技術や工作機械が集まる国内最大級の展示会で、国内外から多くの産業関係者が訪れる日本最大級のイベントです。メトリーはこの展示会にあわせた広告掲出を通じて、来場者をはじめとする幅広い層へのブランド認知向上を目指しています。

現在も掲出を継続しており、展示会後も周辺エリアのビジネス関係者に向けてメトリーの魅力を発信していきます。

サイネージ広告では、「産業用製品を探すなら」というキャッチフレーズとともに、50万点を超える製品掲載数、8万社以上の登録企業、そして国内最大級の利用者数を誇るメトリーの特徴を訴求し、利便性と信頼性を広く伝えています。

◼︎広告展開の概要

- 掲出媒体：ファニチャードーム 西側 ペデストリアンデッキ デジタルサイネージ- 掲出期間：2025年10月22日～11月21日- 画面サイズ：86型ディスプレイ 4面

◼︎メトリーについて

メトリーは、日本最大級の産業用製品検索サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の産業用製品カテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上の情報を提供しています。現在、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語に対応し、産業の課題解決・未来づくりに貢献しています。

当社は今後も、メトリーを通じて様々な産業用製品メーカーのオンラインマーケティングを支援し、製造業界におけるデジタルトランスフォーメーションを促進してまいります。

◼︎ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://youtu.be/U67qstXkmfY

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email：info@metoree.com