『サミー50周年』×ダーツライブ「限界突破！ サミーオールスターズ★フェス」開催

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員:阿部 東)は、2025年11月6日（木）より「限界突破！ サミーオールスターズ★フェス」を実施いたします。



本キャンペーンは、サミー株式会社（同グループ企業）の設立50周年を記念したコラボキャンペーンです。サミーの大人気IPである「獣王」をフィーチャーした期間限定のオリジナルゲームや、「ディスクアップ」「アラジン」「ツインエンジェル」デザインのデジタルコンテンツを展開。さらに、期間中はSNSキャンペーンも実施いたします。

グループシナジーを活かしたコンテンツを多数お届けいたします。両社のファンの皆様にお楽しみいただける、サミー株式会社設立50周年記念の特別企画となっております。

「獣王」コラボのダーツゲームが期間限定で登場

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FCqcNM5SL90 ]

コラボゲーム「獣王501」のプレイ条件クリアでもらえるライブエフェクト

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FVu0TrP_T3s ]

コラボゲーム「獣王501」のプレイ条件クリアでもらえるファンダーツ

サミー株式会社の大人気IP「獣王」とのコラボゲームを期間限定で2種類展開いたします。プレイ条件を満たした方を対象に、デジタルコンテンツのプレゼントや抽選キャンペーンを実施いたします。

コラボゲーム１.「獣王501」

2025年11月6日（木）～11月30日（日）

コラボゲーム２.「獣王カウントアップ」

2025年12月1日（月）～12月21日（日）



＜プレゼント情報＞

・期間中、各ゲームを5回プレイした方にライブエフェクト（*1）を付与します。

・期間中、対象ゲームをプレイした方の中から抽選で7777名にファンダーツ（*2）をプレゼントします。

（*1）ネットワーク対応ダーツマシン「ダーツライブ3」「ダーツライブ2」、家庭用ダーツボード「ダーツライブホーム」のディスプレイ画面に設定できるゲーム壁紙コンテンツです。自分の好きなデザインのデジタルコンテンツを設定することで、ゲーム画面を個性的にアレンジすることが可能です。

（*2）「ダーツライブ3」「ダーツライブホーム」のディスプレイ画面に設定できるデジタルコンテンツです。3Dのダーツを自分好みにカスタマイズできます。

「アラジン」「ディスクアップ」「ツインエンジェル」のデジタルコンテンツを販売

さらに、上記3作品とコラボレーションしたデジタルコンテンツも販売いたします。

第1弾

販売期間：2025年11月6日（木）～

１.「アラジン」コラボ デジタルコンテンツ（全7種）

２.「ディスクアップ」コラボ デジタルコンテンツ（新作：全3種、再販：全7種）

※2024年12月実施の「ディスクアップ」コラボで展開したデジタルコンテンツの再販を行います。

第2弾

販売期間：2025年11月下旬に詳細発表

３.「ツインエンジェル」コラボ デジタルコンテンツ（全14種）

■「アラジン」コラボ （デジタルコンテンツ 全7種）[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=9GC46MQSDRM ]

こちらのライブエフェクトを含む、全7種

■「ディスクアップ」コラボ （デジタルコンテンツ 全10種）※再販含む[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=N22KSgHKc-k ]

こちらのライブエフェクトを含む、全10種

■「ツインエンジェル」コラボ （デジタルコンテンツ 全14種）

ダーツライブ会員全員に「エイリやん」のライブエフェクトをプレゼント

サミー株式会社の大人気キャラクター「エイリやん」をデザインしたライブエフェクトを、ダーツライブ会員全員に無料で配布いたします。

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=xTVs5wmB_R8 ]

■『サミー50周年』×ダーツライブ コラボキャンペーン「限界突破！ サミーオールスターズ★フェス」

■『サミー50周年』記念 公式サイト

https://www.dartslive.com/jp/campaign/sammy50th/(https://www.dartslive.com/jp/campaign/sammy50th/)[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=Xy46mWRq3Ak ]

https://www.sammy.co.jp/japanese/50th/

