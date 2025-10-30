ギフトパッド、サービスサイトを全面リニューアル

株式会社ギフトパッド

企業や自治体のDXを支援する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央、以下ギフトパッド）は、法人・自治体向けサービスの理解促進を目的に、サービスサイトを全面リニューアルいたしました。

新サイトを総合サービスサイトとして位置づけ、法人や自治体、Giftpad spaceなどの個別サイトをご用意しており、お客様の目的に応じた最適なソリューションをご提案できるような構成へと刷新しています。

サービスサイト https://giftpad.co.jp/

サービスサイトリニューアルの背景

ギフトパッドはこれまで、企業のマーケティング・販促、株主優待、自治体の地域活性化など多様な領域において、デジタルギフト・デジタル地域通貨・アンテナショップ等を通じた“想いをつなぐ”ソリューションを提供してまいりました。

今回のリニューアルは、こうしたサービスの多様化・拡張を経て、単一のサービス紹介サイトから、法人・自治体・“すべてのお客様”向けにサービスを体系化した「総合プラットフォーム」へと姿を変え、ユーザー接点強化とサービス理解促進を目的としています。

リニューアルのポイント

1. お客様に応じた導線をご用意

お客様の目的に合わせてサービスを分類し、それぞれの導入目的や活用シーンに応じたコンテンツを構成しました。サービスサイトを訪問していただく方が自社・自治体の課題をすぐにイメージできるよう設計しています。

2. お客様の声を通して、具体的なイメージを持てるようにご紹介

当社のサービスをご利用いただいたお客様の具体的な「導入事例」を掲載する専用セクションをリニューアルし、ご検討中の企業や自治体の皆様それぞれの課題に対するサービス活用のイメージをよりリアルにお伝えします。

3. デザイン面の全面刷新

直感的なナビゲーション・モバイルファースト設計・各サービス紹介ページのビジュアル強化などにより、サイトの回遊性と利用者体験を高めています。加えて、資料ダウンロード・お問い合わせフォームを分かりやすく配置しています。

当社では今回のサイトリニューアルを契機に、“想いをつなぐプラットフォーム”としてお役立ちできるような情報を配信してまいります。

【株式会社ギフトパッド 会社概要】

顧客とのリレーション構築やセールスプロモーション、地域活性化など様々な課題や用途に応じたソリューションサービスを数多くご用意しています。 お客様の本質的な課題に対して、最適なソリューションを提案するだけでなく、ソリューションサービス同士を組み合せることや、ソリューションサービス自体をお客様の課題に合わせて改良するなど、最適な仕組みをプロデュースします。

代表者：代表取締役 園田 幸央

所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング4階

設立年月日：2011年12月

資本金： 125百万円（2025年5月末現在）

会社概要：https://corp.giftpad.co.jp/