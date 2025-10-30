2025年11月12日（水）ウェビナー開催のお知らせ「STYLUSが読み解く、2026年のトレンド予測」

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2025年11月12日（水）、「STYLUSが読み解く、2026年のトレンド予測」をテーマにウェビナーを開催します。

2026年の消費者行動はどのように変化し、企業はどのように応えていくべきなのでしょうか。

世界のマーケット潮流を分析するイノベーションアドバイザリー「STYLUS」。そのSTYLUSが年度末に発表し、多くの企業から注目を集める次年度予測レポート。今年は、日本を含む先進国での可処分所得の減少や政治不信を背景に、多くの人々が抱える閉塞感やストレスへのカウンターとしての体験価値や機能性が各業界で再定義されています。

本セミナーではSTYLUSの秋元陸氏を迎え、その変化の兆しを具体例やデータとともに紹介。文化のバロメーターとしてのトレンドを通じ、ブランドが未来の需要をどう先取りし、どのように関係性を築いていくべきかを考察します。

次年度の戦略策定における"網羅性の担保"にもご活用いただける内容です。

スピーカー

秋元 陸

スタイラス ジャパン株式会社／カントリーマネージャー

IBMやGiXoでのコンサルタント経験を経て、イスラエル系スタートアップのOutbrain Japanの立ち上げに参画し、2019年9月より現職。海外発のテクノロジーやビジネスコンセプトのローカライズが専門。

このような方にオススメです
- マーケティング、広告・宣伝部署の方
- 消費者の購買行動のトレンドを知りたい方
- 消費者トレンドをビジネスに活用したい方

開催概要

日時：2025年11月12日（水）12:00～12:50

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/4oHme8M

問合せ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail event@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/