「雪国魚沼Golden Cycle Route」公式ウェブサイトを開設しました。

南魚沼市

このたび「雪国魚沼Golden Cycle Route」の公式ウェブサイトを開設いたしました。

「雪国魚沼 Golden Cycle Route」は、湯沢町・南魚沼市・魚沼市を結ぶ広域サイクリングルートです。コースは北魚沼ステージ、南魚沼ステージ、三国川（さぐりがわ）ダムステージで構成されています。全長約193kmにわたり、雪国ならではの四季の移ろいに富んだ自然はもちろんのこと、地域に点在する雪国の文化や風土を感じることができる、魅力的なコースとなっています。

GCRについて

湯沢町・南魚沼市・魚沼市の２市１町は「湯沢町・南魚沼市・魚沼市連携自転車活用推進協議会」を設置し、2021年8月24日に新潟県で初となるサイクルツーリズムの推進モデルルートとして「雪国魚沼 Golden Cycle Route」を設定しました。

詳細を見る :https://yukiguni-gcr.jp/about/

▼公式ウェブサイトはこちら

https://yukiguni-gcr.jp/top/

お問い合わせ先

湯沢町・南魚沼市・魚沼市連携自転車活用推進協議会

〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町865 南魚沼市民会館内

TEL.025-773-6630 FAX.025-772-8161

E-mail. sports@city.minamiuonuma.lg.jp