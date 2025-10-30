【熊本地震から9年半】ふるさと・益城町でバスケット教室開催！

熊本バスケットボール株式会社

Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、2025年11月6日にクラブが生まれ育ったふるさと益城町で、選手によるバスケット教室を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

開催の背景

熊本ヴォルターズは、2013年に発足し、熊本県上益城郡益城町にある益城町総合体育館をメインアリーナとして、日々の練習や、多くの公式戦を行っていましたが、2016年4月に発生した熊本地震の震源地であった益城町は大きな被害を受けました。

益城町総合体育館はその後建て替えられ、2022年12月に6年8か月振りに公式戦を開催。その後毎年、試合を行っており、4季連続となる今シーズンは11月8日(土)、9日(日)に開催します。

試合を前に、ふるさと益城町への恩返しと、地域の方との交流を深めるため、益城町の子どもたちへ向けて、バスケット教室を開催することとなりました。また、参加した子どもたちを試合に招待いたします。

イベントの詳細

益城での公式戦について

日時：2025年11月8日(土)15:05～、9(日)14:05～

場所：益城町総合体育館

対戦相手：ベルテックス静岡

■8(土)には、益城町出身のシンガーソングライターLeolaさんがゲスト出演。凱旋ライブ開催。

■冠スポンサーは、益城町に本社をおく株式会社丸菱ホールディングス

■試合情報LPページはこちら(https://www.volters.jp/lp/game_20251108_20251109/)

■チケット販売中（残りわずか）(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/KV)

■今季ホーム初の勝利なるか

（昨季のホーム初勝利は、益城町総合体育館での試合。2024/10/23開催）

■過去3シーズンの益城町総合体育館での戦績

2022-23シーズン

・12/16 vs越谷 60-77 敗戦 観客数：960人

・12/17 vs越谷 89-103 敗戦 1525人

2023-24シーズン

・1/27 vs山形 102-89 勝利 1690人

・1/28 vs山形 100-83 勝利 1777人

2024-25シーズン

・10/23 vs愛媛 95-83 勝利 1829人

熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)