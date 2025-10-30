【エヴァンゲリオン30周年記念Gravity.Mobius】初号機万年筆＆ボールペンセット（DAREWORKS）

株式会社ボンズコミュニケーション

DAREWORKSが手がけた渾身の一作。




DAREWORKS最上級のペンとEVANGELION初号機との融合。




着せ替えジャケット・万年筆ユニット・ボールペンユニットが揃うフルセットで様々なシーンに対応する。






24Kメッキを施したオリジナルのニブ

24K金メッキニブ（ペン先）にネルフマークをレーザー刻印。⻩金に輝くペン先とエヴァの世界観が融合しています。







シリアル番号が刻まれたオーナーカード

1,000番までのシリアル番号が刻まれたステンレス製のオーナーカードにより証明される、安心の特別3年保証。







ボディにはエヴァンゲリオンシリーズ30周年エンブレムとシリアル番号をプリント

マットブラックのボディには、エヴァンゲリオン30周年を記念した特別なエンブレムとシリアル番号がプリントされています。







エントリープラグモチーフのデザインを取り込んだコンバーター

作品世界を細部に落とし込んだ、エントリープラグモチーフデザインのコンバーターが付属。








付属のパーツを入れ替て、万年筆からボールペンへ

外装（ジャケット）の着せ替えだけではなく、万年筆からボールペンへと簡単に入れ替えが可能。利用シーンが広がります。






先着100名様に専用台座をプレゼント







【販売先】


EVANGELION STOREオンライン　　リンク先：https://www.evastore.jp


EVANGELION STORE池袋店　　住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館6F


DAREWORKS公式サイト　リンク先：https://dareworks.jp



【商品内容】


- ペン本体（シリアル番号入り）　1本
- EVA初号機ジャケット　1セット
- 交換用黒ジャケット　1セット
- ステンレス製オーナーカード（シリアル番号入り）　1枚
- ボールペン交換パーツ　1個
- エントリープラグデザインオリジナルコンバーター　1本
- カートリッジ　5本
- ビジュアルカード　1枚


【生産情報】


企画国：日本


企画会社：株式会社ボンズコミュニケーション


アフターサービス窓口：株式会社ボンズコミュニケーション　☎︎03-6897-0300(平日10:00～16:00)


生産国：中国（ブランド自社工場、ペン生産歴45年）


コラボブランド：DAREWORKS