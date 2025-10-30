日本最大級の沖縄メディア「沖縄ラボ」が、LINEで「みんなでつくる」沖縄マップを発表！

沖縄の魅力を「みんなで可視化」する参加型プロジェクトがスタート！

オンライントラベル株式会社（本社：大阪府大阪市）が運営する日本最大級の沖縄メディア「沖縄ラボ」は、株式会社DREAMCONNECT（本社：神奈川県横浜市)の企画協力のもと、LINE上でユーザー参加型キャンペーン「みんなでつくろう！沖縄マップ」を実施しています。

みんなで作ろう！沖縄マップ

本プロジェクトでは、全国の沖縄ファン約1万人の声を集め、2025年11月末までに投稿されたスポット情報をもとに「みんなでつくる沖縄マップ 2025年版」を制作。

あなたのとっておき沖縄を投稿して、一緒に沖縄の未来を描く共創型のキャンペーンです。

LINEで企画に参加する！ :https://line.me/ti/p/%40574itlsp

キャンペーン概要

プロジェクト背景

沖縄観光は今、消費から共創の時代へと変化しています。

人気観光地への集中や環境負荷が課題となる中、地元住民と旅行者が共に沖縄の魅力を再発見し、地域とつながる新しい観光のかたちが求められています。

「沖縄ラボ」は、2014年の開設以来、10年以上にわたり情報を発信し続けている、日本最大級の沖縄専門メディアです。これまで、観光スポットやグルメ、文化、ライフスタイルなど、沖縄の多彩な魅力を伝える記事を数多く発信してきました。

本キャンペーンでは、読者・旅行者・地元の声を取り入れた「みんなでつくる沖縄マップ」を通じて、地域と人をつなぐリアルな沖縄を可視化します。

キャンペーン詳細

LINE上で誰でも簡単に参加できる設計。

投稿内容は「おすすめスポット」や「思い出の写真」など自由です。

投稿されたスポットの中から、編集部が厳選したものを「2025年版 みんなでつくる沖縄マップ」として年末に公開します。

📍 スポットカテゴリ

・食べ物/飲み物

・ホテル/ヴィラ

・ビーチ/絶景スポット

・アクティビティ

・おみやげ/雑貨

観光を共創する新たな挑戦

この取り組みは、地域観光の分散化や地域経済の持続的発展を目的とした「共創型観光促進プロジェクト」です。

観光客・地元・メディアが協働することで、SNSやガイドブックでは伝わりきらないリアルな沖縄の今を発信します。

会社概要

オンライントラベル株式会社（沖縄ラボ運営）

会社名 : オンライントラベル株式会社

代表取締役 : 島田 篤

事業内容 : バス・レンタカー・オプショナルツアーの検索・予約が可能なポータルサイト・アプリの運営地域特化型観光情報サイトの運営各サービスの多言語サイトの運営ASP事業

URL : https://okinawa-labo.com/

会社名 : 株式会社DREAMCONNECT

代表者 : 松本聖那

事業内容 : ブランディング・マーケティング支援・WEB／LINEプロモーション企画

URL : https://dreamconnect-group.com/