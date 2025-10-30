導入後の作業効率が2.2倍に！ネットスーパー パッキングアプリ 「retail HUB Packer」導入により、人件費削減とサービス品質向上を実現。

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営する小売業向け統合ソリューション『retail HUB』は、ネットスーパーのバックヤード業務効率化を実現するパッキングアプリ「retail HUB Packer」を提供しています。この度、鹿児島でネットスーパーを展開する株式会社エーコープ鹿児島（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役社長：宮後 信一）において、「retail HUB Packer」アプリ導入後のパッキング作業効率が約2.2倍に向上。人件費削減とサービス品質向上を実現しました。本事例の詳細は、当社が運営するネットスーパー事業のノウハウ事例サイト「ナレッジ HUB」(https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog)よりご覧いただけます。

▼「retail HUB Packer」事例記事はこちら

https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog/packing-retail-hub-packer-case-study(https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog/packing-retail-hub-packer-case-study)

ネットスーパーの収益化を阻むバックヤード業務の課題

ネットスーパー事業は顧客の利便性向上に繋がる一方、運営コスト、特に人件費の負担が大きく、黒字化が難しいという課題を多くの小売企業が抱えています。この運営コストに大きく影響するバックヤード業務の中でも、商品の仕分け・梱包を行う「パッキング」作業の非効率性は、収益化を阻む大きな要因の一つです 。

特に従来の紙のリストに頼った運用では、目視による作業負担と時間の増加のみならず、仕分けミスの防止のための「ダブルチェック体制」が必要となり、人員配置が増加します。また、「慣れ」が必要な目視作業では、担当者間でスピードや正確性に差が生じ、作業効率のバラつきと属人化も大きな課題となります。

『retail HUB Packer』導入で、作業効率が2.2倍に向上

ネットスーパー パッキングアプリ「retail HUB Packer」は、ハンディターミナルやandroid OSの端末（*）にて利用できるアプリです。作業工程が複雑化しやすいパッキング作業を、バーコードスキャンで簡易的・直感的に行うことを可能にします。

*弊社側にて動作確認を行った端末でのご利用を推奨

この度、ネットスーパーを展開する株式会社エーコープ鹿児島で『retail HUB Packer』を導入した結果、パッキング作業効率が約2.2倍に向上。本導入により、作業人員の削減や誤配送防止にも繋がり、事業黒字化に大きく貢献できることを実証しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18729/table/426_1_0e4cf90a8121cd38f6d7add3eccd4249.jpg?v=202510301157 ]

▼導入事例の詳細はこちら

https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog/packing-retail-hub-packer-case-study(https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog/packing-retail-hub-packer-case-study)

『retail HUB』が目指す小売の未来

『retail HUB』は、「小売業が新しい買い物体験をとどけるHUBに」なることを掲げ、店頭だけでなくネットにおいても、あらゆる課題をデジタルの力で総合的にサポートするパートナーを目指しています。

ネットスーパー事業における収益化支援はもちろんのこと、ストアDX、小売アプリ、リテールメディア構築など、小売企業が抱える多様な課題を解決する包括的なソリューションを提供しています。

本事例で実証された効率化のノウハウを活かし、今後も小売業界全体のDXを力強く推進し、小売企業の事業成功を支援してまいります。

▼ネットスーパー事業のノウハウ事例サイト『ナレッジHUB』はこちら

https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog(https://biz.delishkitchen.tv/retailhub/netsuper/blog)

▼サービスに関するお問い合わせはこちら

info-retailhub@every.tv

『retail HUB』について

「小売業が新しい買い物体験をとどけるHUBに」

お客様が期待する買い物体験は、日々進化しています。買い物時のレシピ・献立の提案や健康サポート、アプリでの決済時やポイントカードやクーポンの管理、家に帰ってからも買い物したもののレシピ提案や、店舗に行かなくても完結するネットスーパーでの購入などなど。『retail HUB』は店頭でもネットでも、あらゆる課題をデジタルの力で総合的にサポートするパートナーを目指してまいります。

WEBサイト：https://biz.delishkitchen.tv/retailhub

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/