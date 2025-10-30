カッター工作で教育現場をサポート！授業や学童、その他学習活動で活用できる特設ページ公開！

オルファ株式会社

オルファ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡田真一）が運営する、カッター工作サイト『ツクルト』にて、図工の授業や学童、その他学習活動などの教育現場におけるカッター工作の活用案をまとめた特設ページを2025年10月30日(木)に公開します。

教育現場向け特設ページはこちら▽

https://tsukuruto.olfa.co.jp/education/

『ツクルト』は2022年1月19日(水)にスタートして以来、工作した後も遊びや学びに繋がり、カッターの使い方も自然と身につく工作レシピを数多く提供してきました。レシピはご家庭でお楽しみいただけるだけでなく、「図工の授業や学童、その他学習活動などの教育活動でも利用したい」というお声もいただいていたことから、教育現場におけるカッター工作の活用案をまとめた特設ページを公開しました。

特設ページでは、工作レシピの授業活用例や教育目線のカッター選定など、ツクルトが提供しているコンテンツにおいて教育現場で役立つ情報を紹介しています。カッターは刃物ですので、使い方によってはケガのリスクがもちろんありますが、しっかりと使い方を学べば創造性の幅を広げる道具になります。ツクルトのカッター工作が教育現場でも広く活用されることで、「自分の手でツクル」感動をより多くの子どもたちにお届けできると期待しております。

ツクルトとは

『ツクルト』は、「自分の手でツクル」感動体験のきっかけを作り、「ツクル」を通してカッターナイフの正しい使い方が学べる、利用無料のカッター工作サイトです。『ツクルト』では、作って終わりではなく、遊びや学びにも繋がる工作レシピが特徴です。レシピにはカッターの使い方やコツなどがわかりやすく記載されており、実際に工作を楽しみながら、カッターの使い方を身につけることができます。また、基本的なカッターの使い方が学べる「はじめてのカッター使い方講座」、工作前のウォーミングアップレシピ「TSUKURUTOカッター道場」など、カッター初心者にも優しいコンテンツも用意しています。2023年には第17回キッズデザイン賞を受賞しました。

ツクルト公式サイトはこちら▽

https://tsukuruto.olfa.co.jp/

ツクルト公式Instagramはこちら▽

https://www.instagram.com/tsukuruto_olfa/

会社概要

オルファ株式会社

業種：刃物手道具の製造販売

代表者名：代表取締役 岡田真一

設立日：1967年（昭和42年）6月8日

本社所在地：大阪府大阪市東成区東中本2-11-8

ホームページ：https://www.olfa.co.jp