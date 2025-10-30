情シス業務特化の生成AIツール「天才くんfor情シス」の提供を開始

株式会社SHIFT

お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社SHIFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：丹下 大、プライム市場：3697、以下SHIFT）は、ノープロンプト生成AIツール「天才くん」から新たに情報システム部門（情シス）の業務に特化した「天才くんfor情シス」の提供を開始しました。情シス部門が日々奔走する定常的かつ煩雑な業務を、個別業務に特化した生成AIツールで強力にサポートし、生産性と創造性を両立した“攻めの情シス”づくりを後押しします。

情シス業務特化型生成AIテンプレートは、日々の情シス業務を圧迫するセキュリティ基準のチェック業務や社内IT問合わせ対応業務を支援する各種ツールほか、ニーズの高い8種類を取り揃え（2025年10月リリース時点）ています。また企業ごとに異なる情シスの役わりや業務プロセスにあわせて、ユーザー自身が容易にカスタマイズできる汎用性を重視。専任スタッフによるサポート体制も充実しています。料金体系は、他の「天才くん」と同様、初期費用や基本料金なしの従量課金制としており、無駄のないコスト管理を実現しながらツールの利用浸透、定着に取り組んでいただけます。

ノープロンプト生成AIツール「天才くん」について

「天才くん」は、AIツールを利用する企業や部門、ユーザーごとの業務の目的やプロセスとの親和性、効果性向上を目指し、ユーザー自身が必要なテンプレートや機能を量産、カスタマイズできる生成AIツールです。豊富な機能や高い性能を特長とするAIツールが使いこなせないというユーザーの声を受け、AIやプロンプトへの理解度や利用経験にかかわらず、オーバースペックにならないことを意識し、ユーザーにとって直感的に使い心地のよいインターフェースにこだわりました。さらに日常的な業務へのツール活用の定着促進を図り、部署全体の業務の質と生産性の底上げを後押しする、新しい発想のもと設計、開発しています。

「天才くん」は、当初SHIFT社内の業務生産性の向上、効率化を目的に生まれました。社内に「天才くん」を導入後、約一年で従業員の生成AI利用率は90％を超え、利用回数は年間約37万回となり、未導入であった前年の約４倍にまで向上しました。これによるSHIFTの生産性向上のメリットは約1.5億円にのぼり、ユーザーの実感値および経営に有益なインパクトをもたらしています。

「天才くんfor情シス」の特長について

情シスの日常業務の範囲は、ITインフラの構築・保守、社内のシステム開発や管理、ヘルプデスク、セキュリティ対策など多岐にわたります。さらに、昨今では多くの企業が成長戦略の重要な柱としてIT戦略の見直しやDX推進を掲げ、これら経営の根幹を支える重要ミッションを情シスが一手に引き受ける組織も少なくありません。しかし多くの情シスが、これらの重要なミッションに取り組む以前に、煩雑かつ膨大な工数がかかる他の業務に多忙を極めています。なかでも情シス業務を逼迫させるセキュリティチェック関連の業務は、正確さを求められる労力のかかる作業にも関わらず、情シスの貢献が可視化されにくい業務の一つです。たとえば、新たに導入するITツールが自社のセキュリティ基準を満たしているかを、情シスが「セキュリティチェックシート」と呼ばれるフォーマットをもとに照合する作業があります。システム環境やデータの管理体制など、確認すべき項目は数十、数百にのぼり、そのフォーマットも各社、各ツールで異なることがほとんどです。一方でITツール・ソリューションを販売する企業の情シスは、逆にこのシートへの無数の項目に回答をすることが求められます。この業務が遅延すればITツールの導入は進まず、営業やツール導入部門からは進捗報告を催促され、同時に経営からは根本的なDX推進を期待される。これが情シスのジレンマともいえる現状です。

「天才くんfor情シス」に搭載された「自社セキュリティ基準照合さん」や「他社セキュリティチェック回答さん」が、このセキュリティチェックを情シスに代わり基準に則って実施します。また「情シス問い合わせくん」は、現場からの一次問い合わせなどに代理対応するなど、情シスのジレンマを生成AIによって取り除きます。

「天才くんfor情シス」の情シス業務特化型テンプレート【他社セキュリティチェック回答さん】の生成イメージ

「天才くんfor情シス」には、これら情シス業務特化型生成AIテンプレート8種のほか、利用企業ごとに異なる業務プロセスや業務範囲にあわせて、ユーザー自身が業務への適用範囲や使い方を選択し、カスタマイズできるテンプレートを多数取り揃えています。また今後、情シスユーザーのリアルな声を反映した特化型テンプレートをさらに充実させていく予定です。

SHIFTは、「天才くんfor情シス」の提供によって、すべての情シスのジレンマを取り除き、企業の経営基盤の強化、さらなる成長を支える生産的かつ創造的な“攻めの情シス”づくりをご支援します。

株式会社SHIFTについて

SHIFTは、金融機関などのエンタープライズ領域におけるミッションクリティカルな基幹システムから、ECサイト、スマートフォン向けのアプリ・ゲーム検証まで幅広い分野のお客様に対するソフトウェアの品質保証・テストサービスで事業基盤をつくり成長を続けてまいりました。現在は、「無駄をなくしたスマートな社会の実現」を目指し、ビジネスの構築からシステ厶の企画、開発、運用、セキュリティやマーケティング領域、さらにはDX推進までお客様のITにまつわるあらゆるビジネス課題の解決をご支援しています。



・名称：株式会社SHIFT

・代表：代表取締役社長 丹下 大

・住所：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

・コーポレートサイト(https://www.shiftinc.jp/)

・サービスサイト(https://service.shiftinc.jp/)