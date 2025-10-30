岐阜県海津市の魅力をラジオで伝える「MEETS MY KAIZU」をFM AICHIで11月12日（水）オンエア！ 野外音楽フェス出演アーティストのコメントも！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋FM80.7MHz / 豊橋FM81.3MHz）では11月12日（水）の全ての生ワイド番組で、岐阜県海津市について特集する1DAY企画「MEETS MY KAIZU」をお送りします。番組内では「かいづシティアンバサダー」を務めるシンガーソングライターの足立佳奈と、FM AICHIパーソナリティの重田優平による現地ロケの模様をお届けする他、11月23日（日）に開催される海津市初の無料野外音楽フェス「福フェス海津」の情報もたっぷりご紹介。出演アーティストからのコメントもオンエアしていきます！

足立佳奈（右）と重田優平（左）道の駅「クレール平田」からのレポート！「南濃温泉 水晶の湯」にて。景色が最高です！「木曽三川輪中ミュージアム」の能舞台で横川真澄市長（中央）とのスリーショット！羽根谷だんだん公園キャンプ場にて。自然もいっぱいの海津市です。

FM AICHIでは、愛知県の各地の魅力を再発見する「MEETS MY AICHI」という番組をお送りしていますが、今回はその派生バージョンとして、海津市の魅力を再発見する「MEETS MY KAIZU」をお届け。全ての生ワイド番組で、海津市の歴史や特徴、教育や産業、代表的な企業、サービス、周辺の施設、観光、食べ物、名産や人気のお店など地域の情報を幅広くご紹介します。

また、「かいづシティアンバサダー」を務めるシンガーソングライターの足立佳奈と、FM AICHI「ONE MORNING AICHI」のパーソナリティ、重田優平が、海津市のおすすめスポットを全5か所、訪問したロケの模様もお送りします。足立佳奈と重田優平といえば、2017年4月から1年間、FM AICHIで夕方に放送していた生ワイド番組「NEXT JAM」で共演しており、久しぶりの「しげかな」コンビの掛け合いにも注目です。全5か所のロケの他、海津市の横川真澄市長へインタビューも敢行。もちろんその様子もお届けします。

さらに、11月23日（日）に開催される、海津市初の無料野外音楽フェスティバル「福フェス海津」の情報もお届け。出演アーティストの「ベリーグッドマン」「橋口洋平（wacci）」「伊東歌詞太郎」「THE AGUL」「BOYS AND MEN」「平野莉玖」からのコメントもお送りします。

ベリーグッドマン橋口洋平（wacci）伊東歌詞太郎THE AGULBOYS AND MEN平野莉玖

番組ではリスナーから、Xを通じてメッセージを募集。「あなたが思う“海津市と言えばコレ！”」というメッセージを「#MM海津」を付けてポストしてくれた方の中から抽選で3名に、「Amazonギフト券3,000円分」をプレゼントします。

名古屋からもほど近い海津市。行ったことない方も海津市に訪れてみたくなる1DAY企画、ぜひお楽しみください！

- 「FM AICHI MEETS MY KAIZU」概要

放送日時：2025年11月12日（水）6:00～19:30

放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

- 野外音楽フェス「福フェス海津」概要

開催日時：2025年11月23日(日) 11:00～16:30

会場：国営木曽三川公園 木曽三川公園センター しばふ広場

出演アーティスト：足立佳奈、ベリーグッドマン、橋口洋平（wacci）、THE AGUL、伊東歌詞太郎、BOYS AND MEN、平野莉玖

イベントMC：ホリ、水城あやの（FM AICHI パーソナリティ）

入場料：無料

主催：海津市

協力：FM AICHI

「福フェス海津」公式ホームページ(https://fukufes.city.kaizu.lg.jp/)

※イベントに関する最新情報は、上記公式ホームページでご確認下さい。