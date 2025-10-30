【美術・映画・漫画のトリビア満載!】世界一よくわかる！　聖書入門の決定版『聖書キャラクター事典』11月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『世界一よくわかる！ 聖書キャラクター事典』を、2025年11月に発売いたします。

『聖書キャラクター事典』書影聖書の系図・地図を完全網羅！ 資料価値と読み応えを極めた一冊

聖書は、西洋の日々の暮らしや思考にはじまり、絵画や文学、映画、ゲームなど芸術やエンターテイメントに至るまで、西洋文化に深く影響を与えています。

難しく思われがちですが、綴られているのは、卓越した人々の壮大で驚愕の冒険！ 読み解けば、太古からの世界の流れも理解できます。

本書では、登場人物やシンボル、出来事を通じて、聖書をユーモアたっぷりとわかりやすく解説します。

◆本書の見どころ

・「アダムとエバ」「ヤコブ」「エルサレム」など、登場人物やシンボル出来事の名称＆概要ごとに紹介しているので、知りたい事柄がわかりやすい

・名前の由来や家族構成などのデータも詳しく解説

・クスッと笑ってしまうイラストで楽しく理解できる

・聖書がモチーフの名画や映画も紹介

・誰かに教えたくなるトリビアも満載！

＜本書イメージ＞

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

聖書は世界で最も売れている本なんです◆歴史や謎、登場人物から聖書を解き明かします神から創られた最初の人間「アダムとエバ」キリスト教会の母「マリア」神の子「イエス」は新約聖書のスターです◆キャラクターの人物家系図や、地図、イスラエルの12部族も紹介創世記／選ばれし民との契約／士師と王の時代／神と預言者の声／伝説的人物たち／福音書の登場人物たち／初期キリスト教徒

ソフィー・コー＝ルリエ

ボルドー大学、ソルボンヌ大学、パリ国立高等鉱業学校にて宗教史、情報科学を専攻。広告代理店に勤務後、文筆家となる。

宮嵜 薫（ミヤザキカオル）／監修

東京外国語大学フランス語学科卒。社会人経験を経て、東京神学大学および同大学院にて旧約聖書神学を専攻。日本基督教団正教師。日本基督教団国立教会にて牧師として務めたのち、2024年から東京神学大学の教員となる（現在、常勤講師）。神学博士（旧約）。

＜書籍情報＞

『聖書キャラクター事典』書影

書名：世界一よくわかる！ 聖書キャラクター事典

著者：ソフィー・コー＝ルリエ

監修：宮嵜 薫

発売日：2025年11月

仕様：B5変 並製 総160頁

定価：2,420円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4004-0

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140044/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18414436/

＜好評関連書籍＞

『ギリシャ神話キャラクター事典』書影

書名：世界一よくわかる！ ギリシャ神話キャラクター事典

著者：オード・ゴエミンヌ

監修：松村一男

発売日：2020年7月

仕様：B5変 並製 総160頁

定価：2,090円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3427-8

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766134273/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/16365451/

【書籍に関するお問い合わせ】

株式会社グラフィック社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17

ホームページ：https://www.graphicsha.co.jp/

X：https://x.com/Gsha_design/

Instagram：https://www.instagram.com/graphic_sha/

Facebook：https://www.facebook.com/graphicsha/