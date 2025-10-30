【美術・映画・漫画のトリビア満載!】世界一よくわかる！ 聖書入門の決定版『聖書キャラクター事典』11月発売
グラフィック社は、書籍『世界一よくわかる！ 聖書キャラクター事典』を、2025年11月に発売いたします。
『聖書キャラクター事典』書影
聖書の系図・地図を完全網羅！ 資料価値と読み応えを極めた一冊
聖書は、西洋の日々の暮らしや思考にはじまり、絵画や文学、映画、ゲームなど芸術やエンターテイメントに至るまで、西洋文化に深く影響を与えています。
難しく思われがちですが、綴られているのは、卓越した人々の壮大で驚愕の冒険！ 読み解けば、太古からの世界の流れも理解できます。
本書では、登場人物やシンボル、出来事を通じて、聖書をユーモアたっぷりとわかりやすく解説します。
◆本書の見どころ
・「アダムとエバ」「ヤコブ」「エルサレム」など、登場人物やシンボル出来事の名称＆概要ごとに紹介しているので、知りたい事柄がわかりやすい
・名前の由来や家族構成などのデータも詳しく解説
・クスッと笑ってしまうイラストで楽しく理解できる
・聖書がモチーフの名画や映画も紹介
・誰かに教えたくなるトリビアも満載！
＜本書イメージ＞
聖書は世界で最も売れている本なんです
◆歴史や謎、登場人物から聖書を解き明かします
神から創られた最初の人間「アダムとエバ」
キリスト教会の母「マリア」
神の子「イエス」は新約聖書のスターです
◆キャラクターの人物家系図や、地図、イスラエルの12部族も紹介
＜目次＞
創世記／選ばれし民との契約／士師と王の時代／神と預言者の声／伝説的人物たち／福音書の登場人物たち／初期キリスト教徒
＜著者プロフィール＞
ソフィー・コー＝ルリエ
ボルドー大学、ソルボンヌ大学、パリ国立高等鉱業学校にて宗教史、情報科学を専攻。広告代理店に勤務後、文筆家となる。
宮嵜 薫（ミヤザキカオル）／監修
東京外国語大学フランス語学科卒。社会人経験を経て、東京神学大学および同大学院にて旧約聖書神学を専攻。日本基督教団正教師。日本基督教団国立教会にて牧師として務めたのち、2024年から東京神学大学の教員となる（現在、常勤講師）。神学博士（旧約）。
＜書籍情報＞
『聖書キャラクター事典』書影
書名：世界一よくわかる！ 聖書キャラクター事典
著者：ソフィー・コー＝ルリエ
監修：宮嵜 薫
発売日：2025年11月
仕様：B5変 並製 総160頁
定価：2,420円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-4004-0
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140044/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18414436/
＜好評関連書籍＞
『ギリシャ神話キャラクター事典』書影
書名：世界一よくわかる！ ギリシャ神話キャラクター事典
著者：オード・ゴエミンヌ
監修：松村一男
発売日：2020年7月
仕様：B5変 並製 総160頁
定価：2,090円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3427-8
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766134273/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/16365451/
