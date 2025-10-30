放置系RPG『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』新ファイター「クーラ・ダイアモンド」登場

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）』（開発：Netmarble Neo Inc）（以下、KOF ドットバトル）にて、10月30日（木）に、新レジェンドファイター「クーラ・ダイアモンド」を追加するゲームのアップデートを実施いたしました。

新レジェンドファイター「クーラ・ダイアモンド」参戦！

本アップデートより、新レジェンドファイター「クーラ・ダイアモンド」が登場いたします。ー「クーラ・ダイアモンド」は、『THE KING OF FIGHTERS 2000』で隠しファイターとして初登場した人気キャラクターです。空気中の水分を瞬時に凍らせて攻撃する独自の能力を持ち、『KOF ドットバトル』では当時のスタイルと魅力を忠実に再現しています。

・新レジェンドファイター「クーラ・ダイアモンド」

「クーラ・ダイアモンド」の参戦を記念し、11月13日（木）まで、「クーラ・ダイアモンド」の召喚率が上昇する参戦ピックアップ召喚を開催いたします。

また、同時期には、今回登場するピックアップファイター「クーラ・ダイアモンド」と編成することでシナジー効果が発動する、[侵食]シナジーを持つファイターの召喚率が上昇するピックアップ召喚イベントも開催しています。



さらに、2つの特別イベントも今後実施予定です。

11月3日（月）から6日（木）までの「ラッキーエルフィーイベント」ではレジェンドサポーター「ダイアナ」を獲得でき、11月6日（木）から19日（水）までのメインイベント「Cheer up」ではレジェンドペット「キャンディーシャーベット」と「ポムポムチーズ」が獲得可能です。

開催中のイベントの詳細は、公式フォーラムよりご確認ください。

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/kofafk/list/67/1

・『KOF ドットバトル』公式フォーラム：10月30日（木）アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/kofafk/view/63/5001



『KOF ドットバトル』に関する詳細は、公式サイトや公式YouTubeチャンネルからご確認いただけます。

■『KOF ドットバトル』公式サイト

https://kofafk.netmarble.com/ja

■『KOF ドットバトル』公式YouTube

https://www.youtube.com/@KOFAFK

■『KOF ドットバトル』公式X

https://x.com/kof_dot

『KOF ドットバトル』アプリダウンロード

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/the-king-of-fighters-/id6499177365

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.kofafk

◆『THE KING OF FIGHTERS ドットバトル』について◆

［ タイトル ］ THE KING OF FIGHTERS ドットバトル

［ ジャンル ］ 放置系RPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Neo Inc.

［ 対応デバイス ］ iOS ／ Android

［ サービス開始日 ］ 2025年9月4日

『KOF ドットバトル』は、『THE KING OF FIGHTERS ‘98』をベースに開発されたネオジオポケット版『キング・オブ・ファイターズ R-2』のドットグラフィックを活用し、歴代のKOFシリーズの人気キャラクターたちを具現化した新しい放置系RPGです。

レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5のチーム戦によって、従来のKOFシリーズとは差別化された戦略的な戦闘システムを提供する予定です。誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できます。

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

