『リネージュ2』新クラス「クロウ」や新たなレイド「バルアン」などの情報が盛り沢山！ライブサービスにて最新アップデート情報を集めた特設サイトを公開

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年10月29日(水)に、ライブサービスでの新クラス「クロウ」やそのほかアップデートに関わる特設サイトを公開したことをお知らせします。

■【ライブサービス】新クラス「クロウ」の特設サイトを公開

【特設サイト公開日】

2025年10月29日(水)

【概要】

10月29日に、リネージュ2ライブサービスにて11月5日大型アップデートの特設サイトがオープンしました。大型アップデートでは、新クラス「クロウ」を目玉に、新レイド「バルアン」、新インスタントダンジョン「カラックスの祭壇」が実装予定です。

その他、クラスチェンジ情報やシステム改編など、最新アップデート情報を特設サイトにて公開中です。

詳細は特設サイトをご確認ください。

≪【ライブサービス】11月5日大型アップデート特設サイトはこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/10_l2l_samurai/

■『リネージュ2』×『チャンバラ合戦』侍の魂プレゼントキャンペーン

【開催期間】

2025年10月29日(水) ～ 2025年11月4日(火) 23時59分まで

【概要】

リネージュ2初となる全世界同時アップデートを11月5日(水)に実施します。

今回、プロジェクトタイトルにも含まれている「侍(SAMURAI)」をより感じていただけるよう、特注品のスポンジ刀を使い、相手の腕についたボール(命)を落とし合うリアル合戦アクティビティとして人気の「チャンバラ合戦」とのコラボ企画を開催中です。

チャンバラ合戦とリネージュ2、それぞれの公式XをWフォローして、リネージュ2公式Xで投稿されるキャンペーン対象ポストをリポストしてください。

リポストされた方の中から抽選で、「チャンバラ合戦」で実際に使用されている特注スポンジ刀を5名様に、Amazonギフトカード(デジタルタイプ)3,000円分を5名様にプレゼントします。

侍の魂である「刀」を手に入れて、「SAMURAI CROW」を楽しみましょう！

【賞品】

「チャンバラ合戦」特注スポンジ刀 5名様（抽選）

Amazonギフトカード(デジタルタイプ) 3,000円分 5名様（抽選）

【参加条件】

1. チャンバラ合戦公式X(旧Twitter)アカウント( https://x.com/ikusainfo )と、リネージュ2公式Xアカウント( https://x.com/lineage2_FS )をフォロー。

2. リネージュ2公式Xアカウントの該当投稿( https://x.com/lineage2_FS/status/1983349700863635647 )をリポスト。

<チャンバラ合戦とは>

株式会社IKUSAが運営する、特注品のスポンジ刀を使い、相手の腕についたボール(命)を落とし合うリアル合戦アクティビティです。

戦国時代の合戦をテーマにしており、体力や運動神経に左右されにくいため、子供から大人まで幅広く参加できます。チームで戦略を考えたり作戦を練ったりする「軍議」も行われ、チームワークやコミュニケーションを育む「チームビルディングアクティビティ」として、企業研修、社員旅行、地域イベント、運動会、文化祭など、様々なシーンで活用されています。

https://tyanbara.org/

≪「『リネージュ2』×『チャンバラ合戦』侍の魂プレゼントキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineage2.ncsoft.jp/news/patch-note/lineage2/news/f25/251029l2campaign02

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2（りねつー）」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟（同盟や連合）というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://lineage2.ncsoft.jp/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE＠ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

