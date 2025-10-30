¡È¤á¤Ç¤¿¤·¡¢¤á¤Ç¤¿¤·¤Î¸å¤â¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯¡£¡É ·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ±þ±çÀë¸À ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¸ø³«
¹ñÆâºÇÂ¿¤ÎÀ®º§¿ô¤ò¸Ø¤ë³ô¼°²ñ¼ÒIBJ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒZWEI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ÄÞ¤ß¤º¤Û¡¢°Ê²¼¡ÖZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î22Æü¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀè¶î¤±¡¢¡È¤á¤Ç¤¿¤·¡¢¤á¤Ç¤¿¤·¤Î¸å¤â¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯¡£¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢·ëº§¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ê¹¬¤»¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ±þ±çÀë¸À ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¡¢¥Ä¥ô¥¡¥¤¤ÇÀ®º§Âà²ñ¤µ¤ì¤¿¤´É×ÉØ¤Î¿ôÇ¯¸å¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ±þ±çÀë¸À¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª
¤³¤ì¤Þ¤Ç·ëº§ÁêÃÌ½ê¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¡×¤È¤¤¤¦¥´ー¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡È·ëº§¸å¤Î¹¬¤»¤Ê»Ñ¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤«¤é¤¬¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ï¡Ö¾ò·ï¤Ç½Ð²ñ¤¦¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤à¥Ñー¥È¥Êー¤ò¿¿·õ¤ËÃµ¤·¡¢¿®Íê¤ä°¦¾ð¤ò°é¤à¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ëº§¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëå«¤ä¹¬¤»¤Î·Á¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É×ÉØ¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î·É°Õ¤È½ËÊ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·ëº§¤Î²ÁÃÍ¤ä¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¹¬¤»¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ±þ±çÀë¸À ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×ËÜÆü¸ø³«¡ª
¡Ö·ëº§¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤«¤é¤¬¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ±þ±çÀë¸À ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.zwei.com/supporting_1122
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä 1¡§¡È¤á¤Ç¤¿¤·¡¢¤á¤Ç¤¿¤·¡É¤ÎÂ³¤ ¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ëº§¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤«¤é¤¬¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¡È¤á¤Ç¤¿¤·¡¢¤á¤Ç¤¿¤·¡É¤ÎÂ³¤ ¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î°¦¤¬»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö²áµî¡×¤È¡Ö¸½ºß¡×¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Âç¾Þ10ÁÈ¡¦Æþ¾Þ50ÁÈ¤ÎÊý¤ØQUO¥«ー¥É¤È¥Õ¥©¥È¥±ー¥¹¤ò¿ÊÄè¡£Instagram¤Þ¤¿¤ÏX¤è¤êÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Êç½¸¥Æー¥Þ¡§
¡Ö¸òºÝÃæ～·ëº§Ä¾¸å¡×¤È¡ÖÄ¾¶á1Ç¯¡×¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¼Ì¿¿
±þÊçÊýË¡¡§
£±.¥Ä¥ô¥¡¥¤¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@zwei_info¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².1.¡Ö¸òºÝÃæ～·ëº§Ä¾¸å¡×¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿
¡¡2.¡ÖÄ¾¶á1Ç¯¡×¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿
¡¡¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅê¹Æ
¢¨Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ï1Ëç¤º¤Ä¤Ç¤â¡¢²Ã¹©¤·¤Æ1Ëç¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó
£³.²¼µ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ÎµºÜ¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤ò¤·¤ÆÅê¹Æ
¡¡¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤¤¤¤É×ÉØ±þ±çÀë¸À¡×¤òµºÜ
¡¡¡¦¥Ä¥ô¥¡¥¤¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@zwei_info¡Ë¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó
±þÊç´ü´Ö¡§
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～11·î30Æü(Æü)
¾ÞÉÊ¡§
Âç¾Þ¡Ê10ÁÈ¡Ë¡§1Ëü±ßÊ¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É6Ëç¡Ü¥Õ¥©¥È¥±ー¥¹3¸Ä¡Ü¥´ー¥ë¥É¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à1¸Ä
Æþ¾Þ¡Ê50ÁÈ¡Ë¡§3,000±ßÊ¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É2Ëç¡Ü¥Õ¥©¥È¥±ー¥¹1¸Ä
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.zwei.com/supporting_1122¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤µ¤ó¡¦LiLiCo¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¶¨ÎÏ¤â¡ª¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤µ¤ó¡¦LiLiCo¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥È¤È¤ª¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§Åö½é¡Ê2018Ç¯¡Ë¤È¸½ºß¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢Æ±¤¸¥Ýー¥º¡¦Æ±¤¸¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¡Ê·ëº§Åö»þ¡Ë
2025Ç¯¡Ê¸½ºß¡Ë
¡Ú¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
LiLiCo¤È·ëº§¤·¤Æº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£LiLiCo¼«¿È¤¬¸µ¡¹»ëÅÀ¤Î¹â¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö¤â²ÈÂ²¤âÉ×ÉØ´Ø·¸¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢Êª»ö¤ÎÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¶¯¤µ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¤¤¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç¤è¤¯¥±¥ó¥«¤â¤·¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤ÇµïÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¡
¾®ÅÄ°æ ÎÃÊ¿
¡ÚLiLiCo¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Û
¸µ¤Î¼Ì¿¿¤Ï´û¤ËÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤¬¤«¤Ê¤êÁá¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤ÎºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢100¥Ñー¥»¥ó¥È¿®Íê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¤¤Þ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ê¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¼Ì¿¿¤Ë»£¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡ª¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿8Ç¯¸å¡¢Æ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç»£¤í¤¦¤Í¡¢¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¸å¤âºÇ¹â¤Î¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Îã¤¨¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÅÙ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Èº£¸å¤Î»þ´Ö¤¬¹¹¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤ò´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¡©
¤³¤³ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¡¡
LiLiCo¡¡
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä 2¡§¤½¤Î¸å¤Î¡È¤á¤Ç¤¿¤·¡É¤ò¡¢À¸¤¤ë¤Õ¤¿¤ê ¥Ä¥ô¥¡¥¤¤Î·ëº§¥¹¥Èー¥êー
ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤´É×ÉØ¤¬»þ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤á¤Ç¤¿¤·¤ÎÂ³¤¡É¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ®º§¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´É×ÉØ¤ò¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¤ÓË¬¤Í¡¢·ëº§À¸³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤ä¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÈËÜÅö¤Î¹¬¤»¡É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤Î·Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤ーーー¤½¤¦»×¤¨¤ëÉ×ÉØ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä 3¡§¤¤¤¤É×ÉØÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤ë²ñ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ä¥Ñー¥È¥ÊーÆ±»Î¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Æü¡¹¤Î´¶¼Õ¤ä°¦¾ð¤ò¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÁ´¹ñ¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¿´²¹¤Þ¤ëºîÉÊ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÊç½¸¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¸åÆüÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ±þ±çÀë¸À ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â³§ÍÍ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ³¡¹¤È¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£É×ÉØ1Ëü¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ä¡¢11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº§³è¥Ñー¥Æ¥£ー¥ì¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¡×¤Î·Á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤«¤é¤¬¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¡È¤á¤Ç¤¿¤·¡¢¤á¤Ç¤¿¤·¤Î¸å¤â¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯¡£¡É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·ëº§ÁêÃÌ½ê ZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë¡Êhttps://www.zwei.com/¡Ë
¶È³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ54Å¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÂç¼ê·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥Ä¥ô¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¤ªÁê¼ê¤Î¾Ò²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ä¸òºÝ¡¢¤´À®º§¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ´õË¾¾ò·ï¤¬Î¾ÁÛ¤¤¤Î¤ªÁê¼ê¤òËè·î¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÀ®º§¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º§³è¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëIBJ¡Êhttps://www.ibjapan.jp/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×Ä¾±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°ìÁÈ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹¬¤»¤ò°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ÄÞ¤ß¤º¤Û
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ9ÈÖ8¹æ¥¯¥í¥¹¶äºÂ4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ëº§Áê¼ê¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹